https://sputniknews.com.tr/20240304/para-transferleri-mercek-altinda-kira-ve-diger-secenekleri-inceleniyor-1081350616.html

Para transferleri mercek altında: 'Kira' ve 'diğer' seçenekleri inceleniyor

Para transferleri mercek altında: 'Kira' ve 'diğer' seçenekleri inceleniyor

Sputnik Türkiye

Maliye, son yılların en kapsamlı çalışmasıyla kira gelirlerinin tümünü vergilendirmeyi amaçlıyor. Mart ayında bir önceki yıla ait kira gelirleri için beyanname... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T14:37+0300

2024-03-04T14:37+0300

2024-03-04T14:37+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

banka

kira

beyanname

kaçakçılık

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Para transferlerinde ödemeye ilişkin seçenekleri yanlış seçilmesi veya ilgisiz seçenek ödeme yapılması sorun yaratmaya başladı. Maliye Bakanlığı, 1 milyon 300 bin ile 2 milyon arasında olduğu tahmin edilen kiralık konutların tümünden elde edilen geliri vergilendirmeye çalışıyor.İlgisiz ödemeler 'kira' olarak gösteriliyorBanka transferlerinde ödeme türünün "Kira" seçildiği bütün işlemler inceleniyor. İnceleme sırasında bazı ilgisiz ödemelerin de kira olarak gösterildiği anlaşıldı. Konu incelenince, kira ödemelerinde EFT alınmadığını gören bazı vatandaşların, ödemelerini bu seçenekle yaptığı belirlendi. Bu şekilde ödeme kabul edenler şimdi aksini ispata çalışıyor.Maliye, incelemeleri sırasında, tapu kayıtları, Mernis kayıtları ve banka kayıtlarını karşılaştırmalı ele alıyor. Kirada evi olduğu halde gelir beyan etmeyenlere, nüfus kayıt sistemine bakılarak, evinde oturanın kim olduğu soruluyor ve beyanname vermesi isteniyor.'Diğer' yazanlar da takipteBakanlık, kira gelirlerini gizlemek için banka üzerinden "Diğer" seçeneğiyle tahsil edenleri de takibe aldı ve şu an bu seçenekle yapılan düzenli ödemelerin tümü kira geliri olarak ele alınıyor.Maliye Bakanlığı tarafından 2008'da yayınlanan genel tebliğe göre konut kiralarında aylık kira ödemesinin 500 Türk Lirasının üzerinde olması durumunda bu ödeme banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı aracılığıyla gerçekleştirilmeli.

https://sputniknews.com.tr/20240301/10-soruda-kira-beyannamesi-kira-beyannamesi-nedir-nasil-odenir-1081268125.html

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, banka, kira, beyanname, kaçakçılık