https://sputniknews.com.tr/20240304/mevlit-yemegi-50-kisiyi-hastanelik-etti-1081332244.html

Mevlit yemeği 50 kişiyi hastanelik etti

Mevlit yemeği 50 kişiyi hastanelik etti

Sputnik Türkiye

İstanbul Arnavutköy'de verilen mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

mevlit

mevlit

yemek

gıda

gıda zehirlenmesi

mevlit yemeği

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Arnavutköy'de yaklaşık 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.AA'nın aktardığı bilgiye göre, Durusu Mahallesi'nde askere gidecek bir genç için mevlit yemeği verildi. Yemekten yiyen aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yaklaşık 50 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle Arnavutköy Devlet Hastanesi ile çevre hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı.Tedavileri tamamlanan bazı kişilerin taburcu edildiği belirtildi.Mahalle sakinlerinden Ahmet Hundi, akşama doğru tavuklu pilav ve helvadan oluşan yemeğin dağıtıldığını, mevlide katılanlarda saat 20.00 gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin başladığını söyledi.Askere gidecek yeğeni için Terkos'tan geldiklerini ifade eden Tarkan Yalçın da "Sadece mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler oldu. Şu an hastanedeyiz ama herkesin genel durumu iyi" şeklinde konuştu.

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mevlit, mevlit, yemek, gıda, gıda zehirlenmesi, mevlit yemeği