https://sputniknews.com.tr/20240304/medvedev-rusya-icin-ukraynada-en-degerli-sey-yakin-insanlaridir-1081368069.html
Medvedev: Rusya için Ukrayna’da en değerli şey yakın insanlarıdır
Medvedev: Rusya için Ukrayna’da en değerli şey yakın insanlarıdır
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Ukrayna’da bizim için asıl zenginlik tamamen farklı türden. Hiçbir şey karşılığında ve hiç kimseye... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T22:57+0300
2024-03-04T22:57+0300
2024-03-04T22:57+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy medvedev
video
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081367912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2ee5d14d31afb69c5909b00d351f88f.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali’nde konuştu. Medvedev, Rusya’nın Ukrayna ekonomisinde kendisinin sahip olmadığı ekonomik zenginlikler görmediğini, Rusya için asıl değerli olan şeyin oradaki yakın insanlar olduğunu söyledi. “Düşmanlarımız sürekli olarak Rusya’nın asıl amacının Ukrayna topraklarını ele geçirmek olduğunu iddia ediyor. Biz, bu ülkenin buğday, çelik, gaz, kömür gibi sayısız hazinesini ele geçirmeye çalışmıyoruz. Aslında bu zenginliklerin ne yazık ki artık neredeyse yok olduğu anlaşılıyor. Ancak genel olarak bakıldığında, şu anki ne yazık ki Bandera meyilli Ukrayna’da ekonomi açısından Rusya’nın, Batılı ülkelerden farklı olarak sahip olmadığı özel bir şey yok. Onlar bunu anlamalı. Ukrayna’da bizim için asıl zenginlik tamamen farklı türden. Hiçbir şey karşılığında ve hiç kimseye vermeyeceğimiz büyük zenginlik, insanlardır” diyen Medvedev, bu kişilerin Ruslar için ‘esasen yakın insanlar’ olduklarının altını çizdi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081367912_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_184b0016b3a4863611555da7adc89a42.jpg
Medvedev: Rusya için Ukrayna’da en değerli şey yakın insanlarıdır
Sputnik Türkiye
Medvedev: Rusya için Ukrayna’da en değerli şey yakın insanlarıdır
2024-03-04T22:57+0300
true
PT0M34S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, видео, video
rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, видео, video
Medvedev: Rusya için Ukrayna’da en değerli şey yakın insanlarıdır
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Ukrayna’da bizim için asıl zenginlik tamamen farklı türden. Hiçbir şey karşılığında ve hiç kimseye vermeyeceğimiz büyük zenginlik, insanlardır” diyerek, bu kişilerin Ruslar için ‘esasen yakın insanlar’ olduklarını vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali’nde konuştu.
Medvedev, Rusya’nın Ukrayna ekonomisinde kendisinin sahip olmadığı ekonomik zenginlikler görmediğini, Rusya için asıl değerli olan şeyin oradaki yakın insanlar olduğunu söyledi.
“Düşmanlarımız sürekli olarak Rusya’nın asıl amacının Ukrayna topraklarını ele geçirmek olduğunu iddia ediyor. Biz, bu ülkenin buğday, çelik, gaz, kömür gibi sayısız hazinesini ele geçirmeye çalışmıyoruz. Aslında bu zenginliklerin ne yazık ki artık neredeyse yok olduğu anlaşılıyor. Ancak genel olarak bakıldığında, şu anki ne yazık ki Bandera meyilli Ukrayna’da ekonomi açısından Rusya’nın, Batılı ülkelerden farklı olarak sahip olmadığı özel bir şey yok. Onlar bunu anlamalı. Ukrayna’da bizim için asıl zenginlik tamamen farklı türden. Hiçbir şey karşılığında ve hiç kimseye vermeyeceğimiz büyük zenginlik, insanlardır” diyen Medvedev, bu kişilerin Ruslar için ‘esasen yakın insanlar’ olduklarının altını çizdi.