https://sputniknews.com.tr/20240304/medvedev-rusya-icin-ukraynada-en-degerli-sey-yakin-insanlaridir-1081368069.html

Medvedev: Rusya için Ukrayna’da en değerli şey yakın insanlarıdır

Medvedev: Rusya için Ukrayna’da en değerli şey yakın insanlarıdır

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Ukrayna’da bizim için asıl zenginlik tamamen farklı türden. Hiçbir şey karşılığında ve hiç kimseye... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali’nde konuştu. Medvedev, Rusya’nın Ukrayna ekonomisinde kendisinin sahip olmadığı ekonomik zenginlikler görmediğini, Rusya için asıl değerli olan şeyin oradaki yakın insanlar olduğunu söyledi. “Düşmanlarımız sürekli olarak Rusya’nın asıl amacının Ukrayna topraklarını ele geçirmek olduğunu iddia ediyor. Biz, bu ülkenin buğday, çelik, gaz, kömür gibi sayısız hazinesini ele geçirmeye çalışmıyoruz. Aslında bu zenginliklerin ne yazık ki artık neredeyse yok olduğu anlaşılıyor. Ancak genel olarak bakıldığında, şu anki ne yazık ki Bandera meyilli Ukrayna’da ekonomi açısından Rusya’nın, Batılı ülkelerden farklı olarak sahip olmadığı özel bir şey yok. Onlar bunu anlamalı. Ukrayna’da bizim için asıl zenginlik tamamen farklı türden. Hiçbir şey karşılığında ve hiç kimseye vermeyeceğimiz büyük zenginlik, insanlardır” diyen Medvedev, bu kişilerin Ruslar için ‘esasen yakın insanlar’ olduklarının altını çizdi.

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Medvedev: Rusya için Ukrayna’da en değerli şey yakın insanlarıdır Sputnik Türkiye Medvedev: Rusya için Ukrayna’da en değerli şey yakın insanlarıdır 2024-03-04T22:57+0300 true PT0M34S

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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, видео, video