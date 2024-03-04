https://sputniknews.com.tr/20240304/mansur-yavas-benim-artik-son-donemim-belediyeciligi-ogretip-birakacagim-1081348291.html

Mansur Yavaş: Benim artık son dönemim, belediyeciliği öğretip bırakacağım

Mansur Yavaş: Benim artık son dönemim, belediyeciliği öğretip bırakacağım

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara halkı için taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini belirterek, "Hiçbir... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T14:14+0300

2024-03-04T14:14+0300

2024-03-04T14:14+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

mansur yavaş

chp

ankara

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Yavaş, CHP Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.Burada konuşan Yavaş, 2019'da seçildiğinde parti rozetini bırakarak işe başladığını vurguladı.Yavaş, tek başlarına karar almadıklarını, kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla hareket ettiklerini, belediye ihalelerini canlı yayımladıklarını ifade ederek, "Eskiden konuşulan, 'çalıyor ama çalışıyor' felsefesini toprağa gömdük. 'Kim çok oy verirse ona hizmet götürürüz' diyen felsefeyi de toprağın altına gömdük. Ankara'nın birçok bölgesinde bir sürü ihtiyaç var. Kanalizasyon ihtiyacı var. Su yok birçok mahallerde." diye konuştu.Yerel idarecilerin büyükşehir ile kavga etmemesi gerektiğini söyleyen Yavaş, şunları kaydetti:5 yıldır kendi afişlerinin sokaklarda olmadığını hatırlatan Yavaş, "Yerel seçim geldi, benim fotoğraflarımı görüyorsunuz. İl başkanlığı ödüyor hepsini. Belediyenin bir kuruşunu kendi işlerimize katmıyoruz. Belediyede benim fotoğrafımı asmak yasak. Eğer fotoğraf asacaksanız, Atatürk'ün ve kendi çocuklarınızın fotoğrafını asın dedim hepsine." ifadesini kullandı.Yavaş, kendisinin belediye başkanlığında son dönemi olduğunu vurgulayarak, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını söyledi.Açılışa, CHP Ankara milletvekilleri Semra Dinçer ile Murat Emir ile CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özaslan da katıldı.

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mansur yavaş, chp, ankara