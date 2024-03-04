https://sputniknews.com.tr/20240304/futbolcu-baba-ve-ogul-ayni-takimda-mucadele-ediyor--1081354704.html

Futbolcu baba ve oğul aynı takımda mücadele ediyor

Futbolcu baba ve oğul aynı takımda mücadele ediyor

Sputnik Türkiye

Kayseri amatör lig ekibinde forma giyen 44 yaşındaki Nurettin Batar ile 21 yaşındaki oğlu Furkan Batar, aynı takımda mücadele ediyor. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T16:07+0300

2024-03-04T16:07+0300

2024-03-04T16:07+0300

yaşam

futbol

kayseri

baba

oğul

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Kayseri Şeker 2.Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Ambar Kızılırmakspor’da forma giyen baba oğul, birlikte aynı takım için mücadele veriyor.Baba Nurettin Batar, oğlu Furkan ile aynı takımda oynamanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.Batar, "Hep hayalimdi bir gün oğlumla birlikte aynı takımda forma giymek. Çok şükür bugün Allah’ım kısmet etti. Oğlumla aynı takımda aynı forma altında olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

kayseri

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futbol, kayseri, baba, oğul