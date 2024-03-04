https://sputniknews.com.tr/20240304/futbolcu-baba-ve-ogul-ayni-takimda-mucadele-ediyor--1081354704.html
Futbolcu baba ve oğul aynı takımda mücadele ediyor
Futbolcu baba ve oğul aynı takımda mücadele ediyor
Sputnik Türkiye
Kayseri amatör lig ekibinde forma giyen 44 yaşındaki Nurettin Batar ile 21 yaşındaki oğlu Furkan Batar, aynı takımda mücadele ediyor. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T16:07+0300
2024-03-04T16:07+0300
2024-03-04T16:07+0300
yaşam
futbol
kayseri
baba
oğul
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Kayseri Şeker 2.Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Ambar Kızılırmakspor’da forma giyen baba oğul, birlikte aynı takım için mücadele veriyor.Baba Nurettin Batar, oğlu Furkan ile aynı takımda oynamanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.Batar, "Hep hayalimdi bir gün oğlumla birlikte aynı takımda forma giymek. Çok şükür bugün Allah’ım kısmet etti. Oğlumla aynı takımda aynı forma altında olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.
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futbol, kayseri, baba, oğul
futbol, kayseri, baba, oğul
Futbolcu baba ve oğul aynı takımda mücadele ediyor
Kayseri amatör lig ekibinde forma giyen 44 yaşındaki Nurettin Batar ile 21 yaşındaki oğlu Furkan Batar, aynı takımda mücadele ediyor.
Kayseri Şeker 2.Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Ambar Kızılırmakspor’da forma giyen baba oğul, birlikte aynı takım için mücadele veriyor.
Baba Nurettin Batar, oğlu Furkan ile aynı takımda oynamanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.
Batar, "Hep hayalimdi bir gün oğlumla birlikte aynı takımda forma giymek. Çok şükür bugün Allah’ım kısmet etti. Oğlumla aynı takımda aynı forma altında olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.