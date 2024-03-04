https://sputniknews.com.tr/20240304/fransada-taksicilerden-eylem-parise-giden-yolu-trafige-kapattilar-1081345061.html

Fransa'da taksicilerden eylem: Paris'e giden yolu trafiğe kapattılar

Fransa'da taksicilerden eylem: Paris'e giden yolu trafiğe kapattılar

Sputnik Türkiye

Fransa'da taksiciler, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasasının "tıbbi amaçlı ulaşımlar"la ilgili yeni düzenleme getiren maddesini protesto etmek... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T12:21+0300

2024-03-04T12:21+0300

2024-03-04T12:21+0300

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paris

taksici

eylem

fransa

protesto

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Fransız basınında yer alan haberlere göre, hastaların tıbbi amaçlı ulaşımlarında araç paylaşmalarını, aksi takdirde sosyal güvenlik sigortalarında kesinti yapılmasını öngören yasa maddesine tepki gösteren taksiciler, A13 otoyolunu Paris istikametinde trafiğe kapattı.Ulusal Taksiciler Federasyonu Başkanı Emmanuelle Cordier, yerel saatle 07.30'dan itibaren yolları kapatmaya başladıklarını ve A13 otoyolunda yaklaşık 300 taksicinin eyleme katılacağını belirtti.Toulouse, Lyon ve Nimes şehirlerinde de taksiciler, yasayı protesto etmek için eylem yaptı.Hükümet, söz konusu uygulamayla ulaşım maliyetlerini ve karbon etkisini düşürmeyi hedefliyor.4 Aralık 2023'te onaylanan yasa, psikiyatrik vakalar, bulaşıcı hastalık taşıyanlar ve doktorun tek seyahat önerisinde bulunduğu hastalara istisna getiriyor.

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paris, taksici, eylem, fransa, protesto