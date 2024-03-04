https://sputniknews.com.tr/20240304/fransada-taksicilerden-eylem-parise-giden-yolu-trafige-kapattilar-1081345061.html
Fransa'da taksicilerden eylem: Paris'e giden yolu trafiğe kapattılar
Fransa'da taksicilerden eylem: Paris'e giden yolu trafiğe kapattılar
Sputnik Türkiye
Fransa'da taksiciler, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasasının "tıbbi amaçlı ulaşımlar"la ilgili yeni düzenleme getiren maddesini protesto etmek... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T12:21+0300
2024-03-04T12:21+0300
2024-03-04T12:21+0300
dünya
paris
taksici
eylem
fransa
protesto
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, hastaların tıbbi amaçlı ulaşımlarında araç paylaşmalarını, aksi takdirde sosyal güvenlik sigortalarında kesinti yapılmasını öngören yasa maddesine tepki gösteren taksiciler, A13 otoyolunu Paris istikametinde trafiğe kapattı.Ulusal Taksiciler Federasyonu Başkanı Emmanuelle Cordier, yerel saatle 07.30'dan itibaren yolları kapatmaya başladıklarını ve A13 otoyolunda yaklaşık 300 taksicinin eyleme katılacağını belirtti.Toulouse, Lyon ve Nimes şehirlerinde de taksiciler, yasayı protesto etmek için eylem yaptı.Hükümet, söz konusu uygulamayla ulaşım maliyetlerini ve karbon etkisini düşürmeyi hedefliyor.4 Aralık 2023'te onaylanan yasa, psikiyatrik vakalar, bulaşıcı hastalık taşıyanlar ve doktorun tek seyahat önerisinde bulunduğu hastalara istisna getiriyor.
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paris, taksici, eylem, fransa, protesto
paris, taksici, eylem, fransa, protesto
Fransa'da taksicilerden eylem: Paris'e giden yolu trafiğe kapattılar
Fransa'da taksiciler, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasasının "tıbbi amaçlı ulaşımlar"la ilgili yeni düzenleme getiren maddesini protesto etmek amacıyla Paris'e giden yolları geçişe engelledi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, hastaların tıbbi amaçlı ulaşımlarında araç paylaşmalarını, aksi takdirde sosyal güvenlik sigortalarında kesinti yapılmasını öngören yasa maddesine tepki gösteren taksiciler, A13 otoyolunu Paris istikametinde trafiğe kapattı.
Ulusal Taksiciler Federasyonu Başkanı Emmanuelle Cordier, yerel saatle 07.30'dan itibaren yolları kapatmaya başladıklarını ve A13 otoyolunda yaklaşık 300 taksicinin eyleme katılacağını belirtti.
Toulouse, Lyon ve Nimes şehirlerinde de taksiciler, yasayı protesto etmek için eylem yaptı.
Hükümet, söz konusu uygulamayla ulaşım maliyetlerini ve karbon etkisini düşürmeyi hedefliyor.
4 Aralık 2023'te onaylanan yasa, psikiyatrik vakalar, bulaşıcı hastalık taşıyanlar ve doktorun tek seyahat önerisinde bulunduğu hastalara istisna getiriyor.