https://sputniknews.com.tr/20240304/fransa-kurtaj-hakkini-anayasal-guvence-altina-alan-ilk-ulke-oldu-1081369134.html

Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu

Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu

Sputnik Türkiye

Fransa, dünyada kürtaj hakkını anayasasına koyan ilk ülke oldu. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T21:18+0300

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dünya

fransa

kürtaj

kürtaj yasağı

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Fransa'da kürtajın anayasaya eklenmesi konusunu görüşmek üzere üst ve alt meclislerden milletvekilleri, Başkan Emmanuel Macron'un çağrısıyla Versailles Sarayı'nda özel bir oturumda bir araya geldi.Parlamenterler, ülkenin 1958 anayasası kadınların kürtaj özgürlüğünü güvence altına alacak şekilde revize edilmesi yönünde oy kullandı.Bu, modern Fransa'nın kuruluş belgesi olan anayasasına yapılan 25. ve 2008'den bu yana yapılan ilk değişiklik oldu.Anketler halkın yaklaşık yüzde 85'inin reformu desteklediğini gösteriyordu.

fransa

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fransa, kürtaj, kürtaj yasağı