https://sputniknews.com.tr/20240304/eski-ucak-luks-konaklama-tesisine-donusturuldu-geceligi-6-bin-500-dolar-1081340067.html

Eski uçak lüks konaklama tesisine dönüştürüldü: Geceliği 6 bin 500 dolar

Eski uçak lüks konaklama tesisine dönüştürüldü: Geceliği 6 bin 500 dolar

Sputnik Türkiye

Rus emlak geliştiricisi, emekliye ayrılmış bir Boeing 737 jetini, Bali adasındaki Nyang Nyang kayalığının tepesinde bulunan lüks bir villa tatil köyüne... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T11:32+0300

2024-03-04T11:32+0300

2024-03-04T11:32+0300

video

rus

rusya

emlak

emlak konut

dünya

uçak

bali

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081341222_196:0:3455:1833_1920x0_80_0_0_e755949681e3cdc76263d85a1d03cf26.png

Felix Demin isimli emlak geliştiricisi, Bali'de eski bir jeti lüks villaya dönüştürerek geceliği 6 bin 500 dolara kiralanabilen konaklama tesisine dönüştürdü.Görüntülerde, jet şeklindeki lüks bir villanın geniş bir merdivenle kanatlarının üst kısmındaki oturma alanına bağlandığı görülüyor. Tesiste bir havuz alanı, iki yatak odası ve okyanus manzaralı bir salon alanı yer alıyor.Yerel basında çıkan haberlere göre, tesis güvenlik kaygıları nedeniyle sosyal medyada dikkat çekerken, Rus emlak geliştirici uçağın sıkı güvenlik kontrollerinden geçtiğini ve güvenlik amacıyla bir kaya yerleştirildiğini belirtti.uruma, yani buradaki kaya yüzeyine sabitleyen yapısal bir mühendislik var" diye açıkladı.Jet Villa tesisi bu yılın nisan ayından itibaren ziyaretçilere kiralanabilecek.

rusya

bali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eski uçak konaklama tesisine dönüştürüldü Sputnik Türkiye Eski uçak konaklama tesisine dönüştürüldü 2024-03-04T11:32+0300 true PT1M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, rus, rusya, emlak, emlak konut, uçak, bali, видео