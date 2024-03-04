https://sputniknews.com.tr/20240304/eski-ucak-luks-konaklama-tesisine-donusturuldu-geceligi-6-bin-500-dolar-1081340067.html
Eski uçak lüks konaklama tesisine dönüştürüldü: Geceliği 6 bin 500 dolar
Eski uçak lüks konaklama tesisine dönüştürüldü: Geceliği 6 bin 500 dolar
Sputnik Türkiye
Rus emlak geliştiricisi, emekliye ayrılmış bir Boeing 737 jetini, Bali adasındaki Nyang Nyang kayalığının tepesinde bulunan lüks bir villa tatil köyüne... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T11:32+0300
2024-03-04T11:32+0300
2024-03-04T11:32+0300
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Felix Demin isimli emlak geliştiricisi, Bali'de eski bir jeti lüks villaya dönüştürerek geceliği 6 bin 500 dolara kiralanabilen konaklama tesisine dönüştürdü.Görüntülerde, jet şeklindeki lüks bir villanın geniş bir merdivenle kanatlarının üst kısmındaki oturma alanına bağlandığı görülüyor. Tesiste bir havuz alanı, iki yatak odası ve okyanus manzaralı bir salon alanı yer alıyor.Yerel basında çıkan haberlere göre, tesis güvenlik kaygıları nedeniyle sosyal medyada dikkat çekerken, Rus emlak geliştirici uçağın sıkı güvenlik kontrollerinden geçtiğini ve güvenlik amacıyla bir kaya yerleştirildiğini belirtti.uruma, yani buradaki kaya yüzeyine sabitleyen yapısal bir mühendislik var" diye açıkladı.Jet Villa tesisi bu yılın nisan ayından itibaren ziyaretçilere kiralanabilecek.
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Eski uçak konaklama tesisine dönüştürüldü
Sputnik Türkiye
Eski uçak konaklama tesisine dönüştürüldü
2024-03-04T11:32+0300
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video, rus, rusya, emlak, emlak konut, uçak, bali, видео
video, rus, rusya, emlak, emlak konut, uçak, bali, видео
Eski uçak lüks konaklama tesisine dönüştürüldü: Geceliği 6 bin 500 dolar
Rus emlak geliştiricisi, emekliye ayrılmış bir Boeing 737 jetini, Bali adasındaki Nyang Nyang kayalığının tepesinde bulunan lüks bir villa tatil köyüne dönüştürdü.
Felix Demin isimli emlak geliştiricisi, Bali'de eski bir jeti lüks villaya dönüştürerek geceliği 6 bin 500 dolara kiralanabilen konaklama tesisine dönüştürdü.
Görüntülerde, jet şeklindeki lüks bir villanın geniş bir merdivenle kanatlarının üst kısmındaki oturma alanına bağlandığı görülüyor. Tesiste bir havuz alanı, iki yatak odası ve okyanus manzaralı bir salon alanı yer alıyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre, tesis güvenlik kaygıları nedeniyle sosyal medyada dikkat çekerken, Rus emlak geliştirici uçağın sıkı güvenlik kontrollerinden geçtiğini ve güvenlik amacıyla bir kaya yerleştirildiğini belirtti.
uruma, yani buradaki kaya yüzeyine sabitleyen yapısal bir mühendislik var" diye açıkladı.
Jet Villa tesisi bu yılın nisan ayından itibaren ziyaretçilere kiralanabilecek.