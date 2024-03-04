https://sputniknews.com.tr/20240304/dondurucuda-cesedi-bulunan-19-yasindaki-gencin-cinayet-davasi-basladi-savunma-yapmayacagim-1081359057.html

Dondurucuda cesedi bulunan 19 yaşındaki gencin cinayet davası başladı: 'Savunma yapmayacağım'

Dondurucuda cesedi bulunan 19 yaşındaki gencin cinayet davası başladı: 'Savunma yapmayacağım'

Sputnik Türkiye

Bayrampaşa’da boğarak öldürdüğü 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyduğu iddia edilen sanık Hakan Öztürk hakim... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T16:52+0300

2024-03-04T16:52+0300

2024-03-04T16:52+0300

savunma

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Bayrampaşa'da bir evdeki dondurucuda cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ı aralarında çıkan kavgada boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Öztürk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu.Sanık Öztürk, kimlik tespitinde inşaat işçisi olduğunu belirtirken, mahkeme başkanının dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporları, maktulle bulunan görüntüleri ve iddianameye ilişkin bir diyeceği olup olmadığını sorusuna "Yok" yanıtını verdi.Duruşmada söz verilen sanık Öztürk, savunma yapmayacağını bildirdi.Mahkeme başkanı sanığın cep telefonunun incelemesinde cinayeti gerçekleştirmeden 10 gün önce bazı aramalar yaptığını, telefonunda kimliği belirsiz ceset ve cinayet videolarının bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.Maktulün ağabeyi Ömer Faruk Kasadar ise sanığın kardeşini planlayarak katlettiğini söyledi.Kardeşinin cenazesi defnedildikten 2 gün sonra onunla yaşıt birinin kendisini aradığını, bu kişinin sanığın kendisini de evine çağırdığını söylediğini aktardığını belirten Kasadar, haksız yere çalıştırarak parasının verilmediği iddialarının doğru olmadığını dile getirdi.Kasadar, "Bizim ciğerimizi, Türkiye'nin ciğerini yaktı. Allah da onu perişan etsin" dedi.Avukat Can Çelik ise her şeyin ortada olduğunu kaydederek, "Tasarlayarak müteveffayı öldürmüştür. Cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor istenilmesine hükmetti.Sanık hakkında 'yağma' suçundan suç duyurusunda bulunmasını kararlaştıran heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını hükmedip duruşmayı erteledi.

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