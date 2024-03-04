https://sputniknews.com.tr/20240304/batmanda-nesli-tehdit-altinda-olan-sari-benekli-semender-goruldu-1081365810.html

Batman'da nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' görüldü

Batman'da nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' görüldü

Sputnik Türkiye

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Anadolu semenderi olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T19:59+0300

2024-03-04T19:59+0300

2024-03-04T19:59+0300

yaşam

batman

batman

batman

semender

hasankeyf

hasankeyf

anadolu

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Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, Yusuf Özdal doğada yürüyüş yaptığı sırada farklı bir hayvan gördü. Özdal, hayvanı inceledikten sonra hayvanın sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu fark ettiğini söyledi. Özdal, o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

https://sputniknews.com.tr/20220715/amanoslarda-sari-benekli-semender-goruntulendi-1058760800.html

batman

hasankeyf

anadolu

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batman, batman, batman, semender, hasankeyf, hasankeyf, anadolu