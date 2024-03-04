https://sputniknews.com.tr/20240304/batmanda-nesli-tehdit-altinda-olan-sari-benekli-semender-goruldu-1081365810.html
Batman'da nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' görüldü
Batman'da nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' görüldü
Sputnik Türkiye
Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Anadolu semenderi olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T19:59+0300
2024-03-04T19:59+0300
2024-03-04T19:59+0300
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batman
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hasankeyf
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Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, Yusuf Özdal doğada yürüyüş yaptığı sırada farklı bir hayvan gördü. Özdal, hayvanı inceledikten sonra hayvanın sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu fark ettiğini söyledi. Özdal, o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
https://sputniknews.com.tr/20220715/amanoslarda-sari-benekli-semender-goruntulendi-1058760800.html
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batman, batman, batman, semender, hasankeyf, hasankeyf, anadolu
batman, batman, batman, semender, hasankeyf, hasankeyf, anadolu
Batman'da nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' görüldü
Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Anadolu semenderi olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü.
Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, Yusuf Özdal doğada yürüyüş yaptığı sırada farklı bir hayvan gördü. Özdal, hayvanı inceledikten sonra hayvanın sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu fark ettiğini söyledi.
Özdal, o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi.