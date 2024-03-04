https://sputniknews.com.tr/20240304/almanyada-ikinci-kez-asiri-sagci-siyasetci-belediye-baskani-secildi-1081340149.html

Mülteci karşıtlığıyla bilinen AfD ikinci kez belediye başkanlığı kazandı

Mülteci karşıtlığıyla bilinen AfD ikinci kez belediye başkanlığı kazandı

Sputnik Türkiye

Almanya'da ikinci kez aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) bir siyasetçi belediye başkanı seçildi. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T10:47+0300

2024-03-04T10:47+0300

2024-03-04T10:58+0300

dünya

almanya

aşırı sağcı

almanya için alternatif (afd)

afd

seçim

belediye başkanı

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AfD'nin adayı 39 yaşındaki Rolf Weigand, Saksonya eyaletindeki 5 bin 500 nüfuslu Gross Schirma beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimini kazandı.Weigand, ön sonuçlara göre seçime katılanların yüzde 59,4'ünün oyunu alarak ilk turda belediye başkanı oldu.Seçmen katılımının yüzde 74 olduğu seçimlerde, Weigand'ın en yakın rakibi Bağımsız Vatandaşlar Derneği adayı Andre Erler yüzde 22,3 oy alırken, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) adayı Gunther Zschommler ise oyların sadece yüzde 18,2'si aldı.Gross Schirma Belediye Başkanı Volkmar Schreiter'in geçen sonbaharda intihar etmesi nedeniyle beldede ara seçim yapılması kararlaştırılmıştı.Daha önce Saksonya Anhalt eyaletinin küçük bir kasabası olan Raguhn-Jessnitz'de yapılan seçimi de AfD'nin adayı Hannes Loth kazanarak, ülkede seçilen ilk AfD'li belediye başkanı olmuştu.

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almanya, aşırı sağcı, almanya için alternatif (afd), afd, seçim, belediye başkanı