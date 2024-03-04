https://sputniknews.com.tr/20240304/almanyada-ikinci-kez-asiri-sagci-siyasetci-belediye-baskani-secildi-1081340149.html
Mülteci karşıtlığıyla bilinen AfD ikinci kez belediye başkanlığı kazandı
Mülteci karşıtlığıyla bilinen AfD ikinci kez belediye başkanlığı kazandı
Sputnik Türkiye
Almanya'da ikinci kez aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) bir siyasetçi belediye başkanı seçildi. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T10:47+0300
2024-03-04T10:47+0300
2024-03-04T10:58+0300
dünya
almanya
aşırı sağcı
almanya için alternatif (afd)
afd
seçim
belediye başkanı
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AfD'nin adayı 39 yaşındaki Rolf Weigand, Saksonya eyaletindeki 5 bin 500 nüfuslu Gross Schirma beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimini kazandı.Weigand, ön sonuçlara göre seçime katılanların yüzde 59,4'ünün oyunu alarak ilk turda belediye başkanı oldu.Seçmen katılımının yüzde 74 olduğu seçimlerde, Weigand'ın en yakın rakibi Bağımsız Vatandaşlar Derneği adayı Andre Erler yüzde 22,3 oy alırken, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) adayı Gunther Zschommler ise oyların sadece yüzde 18,2'si aldı.Gross Schirma Belediye Başkanı Volkmar Schreiter'in geçen sonbaharda intihar etmesi nedeniyle beldede ara seçim yapılması kararlaştırılmıştı.Daha önce Saksonya Anhalt eyaletinin küçük bir kasabası olan Raguhn-Jessnitz'de yapılan seçimi de AfD'nin adayı Hannes Loth kazanarak, ülkede seçilen ilk AfD'li belediye başkanı olmuştu.
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almanya, aşırı sağcı, almanya için alternatif (afd), afd, seçim, belediye başkanı
almanya, aşırı sağcı, almanya için alternatif (afd), afd, seçim, belediye başkanı
Mülteci karşıtlığıyla bilinen AfD ikinci kez belediye başkanlığı kazandı
10:47 04.03.2024 (güncellendi: 10:58 04.03.2024)
Almanya'da ikinci kez aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) bir siyasetçi belediye başkanı seçildi.
AfD'nin adayı 39 yaşındaki Rolf Weigand, Saksonya eyaletindeki 5 bin 500 nüfuslu Gross Schirma beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimini kazandı.
Weigand, ön sonuçlara göre seçime katılanların yüzde 59,4'ünün oyunu alarak ilk turda belediye başkanı oldu.
Seçmen katılımının yüzde 74 olduğu seçimlerde, Weigand'ın en yakın rakibi Bağımsız Vatandaşlar Derneği adayı Andre Erler yüzde 22,3 oy alırken, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) adayı Gunther Zschommler ise oyların sadece yüzde 18,2'si aldı.
Gross Schirma Belediye Başkanı Volkmar Schreiter'in geçen sonbaharda intihar etmesi nedeniyle beldede ara seçim yapılması kararlaştırılmıştı.
Daha önce Saksonya Anhalt eyaletinin küçük bir kasabası olan Raguhn-Jessnitz'de yapılan seçimi de AfD'nin adayı Hannes Loth kazanarak, ülkede seçilen ilk AfD'li belediye başkanı olmuştu.