Endonezya'da Kenduren festivali

© AA / Suryanto Suryanto Endonezya'nın Jombang kentinde 'Kenduren Wonosalam' festival düzenlendi. Festivale katılan vatandaşlar durian meyvesinden yapılmış bir yapıya tırmanarak mümkün olduğunca çok meyve toplamaya ve toplanan meyveleri aşağıda bekleyen kalabalığa atma görevini başarıyla yerine getirmeye çalışıyor.