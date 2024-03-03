https://sputniknews.com.tr/20240303/turk-bale-sanatcisi-nilay-tahiroglunden-tarihi-basari-moskovada-gumus-madalya-kazandi--1081314503.html
Türk bale sanatçısı Nilay Tahiroğlu'nden tarihi başarı: Moskova'da gümüş madalya kazandı
Türk bale sanatçısı Nilay Tahiroğlu'nden tarihi başarı: Moskova'da gümüş madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin genç sanatçısı Nilay Tahiroğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen uluslararası bale yarışmasında gümüş madalya... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T13:53+0300
2024-03-03T13:53+0300
2024-03-03T13:53+0300
dünya
bale
opera ve bale genel müdürlüğü
st. petersburg bale topluluğu
bolşoy bale akademisi
moskova devlet akademik klasik bale tiyatrosu
türk
gümüş madalya
dans
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21-27 Şubat tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen Umutların Büyük Ödülü Uluslararası Gençlik Bale Yarışması’na katılan Nilay Tahiroğlu, bale dansçıları kategorisi büyükler grubunda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Uluslararası düzeyde daha önce de büyük başarılar elde eden Tahiroğlu, 2021 yılında Üsküp’te gerçekleştirilen Stage 2021 Uluslararası Dans Yarışması’nda da birinci olmuştu. Dünyanın pek çok ülkesinden Moskova’ya gelen 110 seçkin dansçının katıldığı yarışmanın uluslararası jürisinde Devlet Opera ve Balesi Genel Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20200410/sosyal-izolasyondaki-rus-danscilardan-mutfakta-bale-1041798314.html
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bale, opera ve bale genel müdürlüğü, st. petersburg bale topluluğu, bolşoy bale akademisi, moskova devlet akademik klasik bale tiyatrosu, türk, gümüş madalya, dans
bale, opera ve bale genel müdürlüğü, st. petersburg bale topluluğu, bolşoy bale akademisi, moskova devlet akademik klasik bale tiyatrosu, türk, gümüş madalya, dans
Türk bale sanatçısı Nilay Tahiroğlu'nden tarihi başarı: Moskova'da gümüş madalya kazandı
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin genç sanatçısı Nilay Tahiroğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen uluslararası bale yarışmasında gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.
21-27 Şubat tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen Umutların Büyük Ödülü Uluslararası Gençlik Bale Yarışması’na katılan Nilay Tahiroğlu, bale dansçıları kategorisi büyükler grubunda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Uluslararası düzeyde daha önce de büyük başarılar elde eden Tahiroğlu, 2021 yılında Üsküp’te gerçekleştirilen Stage 2021 Uluslararası Dans Yarışması’nda da birinci olmuştu.
Dünyanın pek çok ülkesinden Moskova’ya gelen 110 seçkin dansçının katıldığı yarışmanın uluslararası jürisinde Devlet Opera ve Balesi Genel Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de yer aldı.