https://sputniknews.com.tr/20240303/turk-bale-sanatcisi-nilay-tahiroglunden-tarihi-basari-moskovada-gumus-madalya-kazandi--1081314503.html

Türk bale sanatçısı Nilay Tahiroğlu'nden tarihi başarı: Moskova'da gümüş madalya kazandı

Türk bale sanatçısı Nilay Tahiroğlu'nden tarihi başarı: Moskova'da gümüş madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin genç sanatçısı Nilay Tahiroğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen uluslararası bale yarışmasında gümüş madalya... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T13:53+0300

2024-03-03T13:53+0300

2024-03-03T13:53+0300

dünya

bale

opera ve bale genel müdürlüğü

st. petersburg bale topluluğu

bolşoy bale akademisi

moskova devlet akademik klasik bale tiyatrosu

türk

gümüş madalya

dans

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21-27 Şubat tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen Umutların Büyük Ödülü Uluslararası Gençlik Bale Yarışması’na katılan Nilay Tahiroğlu, bale dansçıları kategorisi büyükler grubunda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Uluslararası düzeyde daha önce de büyük başarılar elde eden Tahiroğlu, 2021 yılında Üsküp’te gerçekleştirilen Stage 2021 Uluslararası Dans Yarışması’nda da birinci olmuştu. Dünyanın pek çok ülkesinden Moskova’ya gelen 110 seçkin dansçının katıldığı yarışmanın uluslararası jürisinde Devlet Opera ve Balesi Genel Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20200410/sosyal-izolasyondaki-rus-danscilardan-mutfakta-bale-1041798314.html

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bale, opera ve bale genel müdürlüğü, st. petersburg bale topluluğu, bolşoy bale akademisi, moskova devlet akademik klasik bale tiyatrosu, türk, gümüş madalya, dans