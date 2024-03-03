https://sputniknews.com.tr/20240303/rizede-ormanlik-alanda-yangin-cikti-20-donum-arazi-zarar-gordu-1081322743.html
Rize'de ormanlık alanda yangın çıktı: 20 dönüm arazi zarar gördü
Rize'de ormanlık alanda yangın çıktı: 20 dönüm arazi zarar gördü
Sputnik Türkiye
Rize'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 20 dönüm arazi zarar gördü. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T17:06+0300
2024-03-03T17:06+0300
2024-03-03T17:09+0300
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rize
ormanlık alan
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Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde ormanlık alanda gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.Yangının çıkış sebebi incelemelerin ardından belli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20240204/silideki-orman-yanginlarinda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-51e-cikti-1080362968.html
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yangın, rize, ormanlık alan
yangın, rize, ormanlık alan
Rize'de ormanlık alanda yangın çıktı: 20 dönüm arazi zarar gördü
17:06 03.03.2024 (güncellendi: 17:09 03.03.2024)
Rize'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 20 dönüm arazi zarar gördü.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde ormanlık alanda gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış sebebi incelemelerin ardından belli olacak.