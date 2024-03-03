https://sputniknews.com.tr/20240303/musktan-nato-ile-ilgili-washingtonu-kizdiracak-sozler-1081310369.html
Musk’tan NATO ile ilgili Washington’u kızdıracak sözler
Musk’tan NATO ile ilgili Washington’u kızdıracak sözler
Sputnik Türkiye
Sahip olduğu X sosyal ağında sıkça yazıştığı isimlerden biri olan girişimci David Sacks’ın, ‘NATO’nun SSCB'nin çöküşünden sonra feshedilmesi gerektiği’... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T10:58+0300
2024-03-03T10:58+0300
2024-03-03T11:01+0300
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SSCB'nin yıkılmasından sonra NATO'nun dağılması yerine, ittifak için ‘Genişleme’ adında yeni bir misyon icat edilerek varlığını haklı çıkarmak amacıyla gerekli olan düşmanlığın yaratıldığını belirten Sacks'ın mesajını yorumlayan ABD'li girişimci Elon Musk, “Tamamen doğru. Ezeli düşmanı ve kuruluş nedeni olan Varşova Paktı’nın ortadan kalkmış olmasına rağmen NATO'nun neden varlığını sürdürdüğünü hep merak etmişimdir” ifadelerini kullandı.Biden’ın politikalarını eleştiren Elon Musk, yakın zamanda kendi X hesabında Ortadoğu'da İran'ı çevreleyen Amerikan üslerinin fotoğrafını paylaşarak, şaka ile karışık "İran savaş istiyor! Bakın ülkelerini bizim (ABD) askeri üslerine ne kadar yakına koymuşlar!" yazan bir görsel yayınlamıştı.Yakın zamanda konuşan ABD Başkanı Joe Biden ise NATO'nun özgürlük, güvenlik ve ulusal egemenlik ilkeleri üzerine kurulduğunu savunmuştu.Geçtiğimiz ekim ayında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun 1991 yılında doğuya doğru genişlememe sözü vermesinden bu yana ittifakın 5 kez genişleme kararı aldığını anımsatmış, Washington ve müttefiki olan Batı ülkelerinin anlaşmalara uymaması nedeniyle bu ülkelerle diyalog kurmanın çok zor olduğunu söylemişti.
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abd, abd, musk, nato, washington, varşova paktı, rusya, joe biden, iran
abd, abd, musk, nato, washington, varşova paktı, rusya, joe biden, iran
Musk’tan NATO ile ilgili Washington’u kızdıracak sözler
10:58 03.03.2024 (güncellendi: 11:01 03.03.2024)
Sahip olduğu X sosyal ağında sıkça yazıştığı isimlerden biri olan girişimci David Sacks’ın, ‘NATO’nun SSCB'nin çöküşünden sonra feshedilmesi gerektiği’ yönündeki görüşlerini destekleyen Musk, ittifakın dağılmak yerine neden hala varlığını sürdürdüğüne anlam veremediğini söyledi.
SSCB'nin yıkılmasından sonra NATO'nun dağılması yerine, ittifak için ‘Genişleme’ adında yeni bir misyon icat edilerek varlığını haklı çıkarmak amacıyla gerekli olan düşmanlığın yaratıldığını belirten Sacks'ın mesajını yorumlayan ABD'li girişimci Elon Musk, “Tamamen doğru. Ezeli düşmanı ve kuruluş nedeni olan Varşova Paktı’nın ortadan kalkmış olmasına rağmen NATO'nun neden varlığını sürdürdüğünü hep merak etmişimdir” ifadelerini kullandı.
Biden’ın politikalarını eleştiren Elon Musk, yakın zamanda kendi X hesabında Ortadoğu'da İran'ı çevreleyen Amerikan üslerinin fotoğrafını paylaşarak, şaka ile karışık "İran savaş istiyor! Bakın ülkelerini bizim (ABD) askeri üslerine ne kadar yakına koymuşlar!" yazan bir görsel yayınlamıştı.
Yakın zamanda konuşan ABD Başkanı Joe Biden ise NATO'nun özgürlük, güvenlik ve ulusal egemenlik ilkeleri üzerine kurulduğunu savunmuştu.
Geçtiğimiz ekim ayında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun 1991 yılında doğuya doğru genişlememe sözü vermesinden bu yana ittifakın 5 kez genişleme kararı aldığını anımsatmış, Washington ve müttefiki olan Batı ülkelerinin anlaşmalara uymaması nedeniyle bu ülkelerle diyalog kurmanın çok zor olduğunu söylemişti.