https://sputniknews.com.tr/20240303/musktan-nato-ile-ilgili-washingtonu-kizdiracak-sozler-1081310369.html

Musk’tan NATO ile ilgili Washington’u kızdıracak sözler

Musk’tan NATO ile ilgili Washington’u kızdıracak sözler

Sputnik Türkiye

Sahip olduğu X sosyal ağında sıkça yazıştığı isimlerden biri olan girişimci David Sacks’ın, ‘NATO’nun SSCB'nin çöküşünden sonra feshedilmesi gerektiği’... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

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SSCB'nin yıkılmasından sonra NATO'nun dağılması yerine, ittifak için ‘Genişleme’ adında yeni bir misyon icat edilerek varlığını haklı çıkarmak amacıyla gerekli olan düşmanlığın yaratıldığını belirten Sacks'ın mesajını yorumlayan ABD'li girişimci Elon Musk, “Tamamen doğru. Ezeli düşmanı ve kuruluş nedeni olan Varşova Paktı’nın ortadan kalkmış olmasına rağmen NATO'nun neden varlığını sürdürdüğünü hep merak etmişimdir” ifadelerini kullandı.Biden’ın politikalarını eleştiren Elon Musk, yakın zamanda kendi X hesabında Ortadoğu'da İran'ı çevreleyen Amerikan üslerinin fotoğrafını paylaşarak, şaka ile karışık "İran savaş istiyor! Bakın ülkelerini bizim (ABD) askeri üslerine ne kadar yakına koymuşlar!" yazan bir görsel yayınlamıştı.Yakın zamanda konuşan ABD Başkanı Joe Biden ise NATO'nun özgürlük, güvenlik ve ulusal egemenlik ilkeleri üzerine kurulduğunu savunmuştu.Geçtiğimiz ekim ayında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun 1991 yılında doğuya doğru genişlememe sözü vermesinden bu yana ittifakın 5 kez genişleme kararı aldığını anımsatmış, Washington ve müttefiki olan Batı ülkelerinin anlaşmalara uymaması nedeniyle bu ülkelerle diyalog kurmanın çok zor olduğunu söylemişti.

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