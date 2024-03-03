https://sputniknews.com.tr/20240303/kambocyada-kaldigi-pansiyonda-cekicle-olduruldu-cenazesi-turkiyeye-getiriliyor-1081310853.html

Kamboçya'da kaldığı pansiyonda çekiçle öldürüldü: Cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

Kamboçya'da kaldığı pansiyonda çekiçle öldürüldü: Cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

Sputnik Türkiye

Kamboçya'da yaşayan Ufuk Öntürk kaldığı pansiyonda 6 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Başından çekiç darbeleri aldığı belirtilen Öntürk'ün yakılmak... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T11:36+0300

2024-03-03T11:36+0300

2024-03-03T11:36+0300

kamboçya

dünya

cenaze

cinayet

çekiç

dışişleri bakanlığı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075903439_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_51fc56d0f6b0da802ef3b3299122d81c.jpg

Yaklaşık 6 yıldır Kamboçya'da yaşayan ve geçen hafta kaldığı pansiyonda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Öntürk'ün İzmir'de yaşayan ablası Yıldız Eyiçalış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamboçyalı yetkililerin cenazenin nakli için 15 bin dolar istediğini belirtti. Kamboçya'daki yetkililerin cenazenin alınmaması halinde Budist tapınağında yakılacağını söylemesi üzerine parayı denkleştirmeye çalıştıklarını anlatan Eyiçalış, CİMER'e ve Dışişleri Bakanlığı'na da başvuruda bulunduklarını anlattı.Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle irtibat kurduklarını ifade eden Eyiçalış, cenaze masraflarının bakanlık tarafından karşılanacağı ve cenazenin gelecek hafta Türkiye'ye getirileceği bilgisini aldıklarını söyledi.Cinayete ilişkin NTV'de yer alan bilgiye göre ise Öntürk'ün eniştesi Deniz Keser, "Odada ölü bulunduğu söylediler. Cinayete kurban gittiğini, kaldığı pansiyonda tabak kırılmış. Bu nedenle tartışma başlamış. Pansiyon sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 6 kişi, çekiçle başından yaralamış. Hunharca öldürüldüğünü öğrendik" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240303/abd-turk-firmalari-tehdit-ettigi-ortaya-cikan-elcilik-gorevlilerinin-ismini-sildi-dava-acilacak-1081309275.html

kamboçya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kamboçya, cenaze, cinayet, çekiç, dışişleri bakanlığı