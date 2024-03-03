https://sputniknews.com.tr/20240303/kambocyada-kaldigi-pansiyonda-cekicle-olduruldu-cenazesi-turkiyeye-getiriliyor-1081310853.html
Kamboçya'da kaldığı pansiyonda çekiçle öldürüldü: Cenazesi Türkiye'ye getiriliyor
Kamboçya'da kaldığı pansiyonda çekiçle öldürüldü: Cenazesi Türkiye'ye getiriliyor
Sputnik Türkiye
Kamboçya'da yaşayan Ufuk Öntürk kaldığı pansiyonda 6 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Başından çekiç darbeleri aldığı belirtilen Öntürk'ün yakılmak... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T11:36+0300
2024-03-03T11:36+0300
2024-03-03T11:36+0300
kamboçya
dünya
cenaze
cinayet
çekiç
dışişleri bakanlığı
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Yaklaşık 6 yıldır Kamboçya'da yaşayan ve geçen hafta kaldığı pansiyonda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Öntürk'ün İzmir'de yaşayan ablası Yıldız Eyiçalış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamboçyalı yetkililerin cenazenin nakli için 15 bin dolar istediğini belirtti. Kamboçya'daki yetkililerin cenazenin alınmaması halinde Budist tapınağında yakılacağını söylemesi üzerine parayı denkleştirmeye çalıştıklarını anlatan Eyiçalış, CİMER'e ve Dışişleri Bakanlığı'na da başvuruda bulunduklarını anlattı.Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle irtibat kurduklarını ifade eden Eyiçalış, cenaze masraflarının bakanlık tarafından karşılanacağı ve cenazenin gelecek hafta Türkiye'ye getirileceği bilgisini aldıklarını söyledi.Cinayete ilişkin NTV'de yer alan bilgiye göre ise Öntürk'ün eniştesi Deniz Keser, "Odada ölü bulunduğu söylediler. Cinayete kurban gittiğini, kaldığı pansiyonda tabak kırılmış. Bu nedenle tartışma başlamış. Pansiyon sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 6 kişi, çekiçle başından yaralamış. Hunharca öldürüldüğünü öğrendik" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240303/abd-turk-firmalari-tehdit-ettigi-ortaya-cikan-elcilik-gorevlilerinin-ismini-sildi-dava-acilacak-1081309275.html
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kamboçya, cenaze, cinayet, çekiç, dışişleri bakanlığı
kamboçya, cenaze, cinayet, çekiç, dışişleri bakanlığı
Kamboçya'da kaldığı pansiyonda çekiçle öldürüldü: Cenazesi Türkiye'ye getiriliyor
Kamboçya'da yaşayan Ufuk Öntürk kaldığı pansiyonda 6 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Başından çekiç darbeleri aldığı belirtilen Öntürk'ün yakılmak istenen cenazesi ailesinin yardım talebi sonrası Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle İzmir'e getirilecek.
Yaklaşık 6 yıldır Kamboçya'da yaşayan ve geçen hafta kaldığı pansiyonda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Öntürk'ün İzmir'de yaşayan ablası Yıldız Eyiçalış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamboçyalı yetkililerin cenazenin nakli için 15 bin dolar istediğini belirtti.
Kamboçya'daki yetkililerin cenazenin alınmaması halinde Budist tapınağında yakılacağını söylemesi üzerine parayı denkleştirmeye çalıştıklarını anlatan Eyiçalış, CİMER'e ve Dışişleri Bakanlığı'na da başvuruda bulunduklarını anlattı.
Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle irtibat kurduklarını ifade eden Eyiçalış, cenaze masraflarının bakanlık tarafından karşılanacağı ve cenazenin gelecek hafta Türkiye'ye getirileceği bilgisini aldıklarını söyledi.
Cinayete ilişkin NTV'de yer alan bilgiye göre ise Öntürk'ün eniştesi Deniz Keser, "Odada ölü bulunduğu söylediler. Cinayete kurban gittiğini, kaldığı pansiyonda tabak kırılmış. Bu nedenle tartışma başlamış. Pansiyon sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 6 kişi, çekiçle başından yaralamış. Hunharca öldürüldüğünü öğrendik" açıklamasında bulundu.