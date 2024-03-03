https://sputniknews.com.tr/20240303/iranda-israil-adina-casusluk-yaptigi-suclamasiyla-1-kisi-idam-edildi-1081325681.html
İran'da İsrail adına casusluk yaptığı suçlamasıyla 1 kişi idam edildi
İran'da İsrail adına casusluk yaptığı suçlamasıyla 1 kişi idam edildi
Sputnik Türkiye
İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet gösterdiği suçlamasıyla bir kişinin idam edildiği bildirildi. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T19:27+0300
2024-03-03T19:27+0300
2024-03-03T19:27+0300
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idam cezası
idam cezası
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Tesnim Haber Ajansı'na göre, İsfahan'daki bir savunma sanayi tesisine 28 Ocak 2023 tarihinde saldırı planı hazırlığındayken gözaltına alınan bir kişi idam edildi.Mossad adına faaliyet gösterdiği öne sürülen söz konusu kişinin kimlik bilgilerine ilişkin detay verilmedi.Aynı suçlamayla 18 Eylül 2023'te idama mahkum edilen 4 kişinin cezası 29 Ocak'ta infaz edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240207/iran-lideri-hamaneyden-yaklasik-3-bin-mahkuma-af-ve-ceza-indirimi-1080509774.html
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iran, israil, idam, idam, idam cezası, idam cezası
iran, israil, idam, idam, idam cezası, idam cezası
İran'da İsrail adına casusluk yaptığı suçlamasıyla 1 kişi idam edildi
İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet gösterdiği suçlamasıyla bir kişinin idam edildiği bildirildi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, İsfahan'daki bir savunma sanayi tesisine 28 Ocak 2023 tarihinde saldırı planı hazırlığındayken gözaltına alınan bir kişi idam edildi.
Mossad adına faaliyet gösterdiği öne sürülen söz konusu kişinin kimlik bilgilerine ilişkin detay verilmedi.
Aynı suçlamayla 18 Eylül 2023'te idama mahkum edilen 4 kişinin cezası 29 Ocak'ta infaz edilmişti.