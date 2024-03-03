https://sputniknews.com.tr/20240303/cumhurbaskani-erdogan-fia-baskani-ben-sulayemi-kabul-etti-1081328407.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile görüştü. 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T21:24+0300

2024-03-03T21:24+0300

2024-03-03T21:24+0300

türkiye

fia

uluslararası otomobil federasyonu (fia)

abd federal havacılık yönetimi (fia)

federal soruşturma ofisi (fia)

federal araştırma bürosu (fia)

mohammed ahmad sultan ben sulayem

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i Marmaris'te düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldığı otelde kabul etti.

türkiye

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Sputnik Türkiye

fia, uluslararası otomobil federasyonu (fia), abd federal havacılık yönetimi (fia), federal soruşturma ofisi (fia), federal araştırma bürosu (fia), mohammed ahmad sultan ben sulayem