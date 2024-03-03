https://sputniknews.com.tr/20240303/cumhurbaskani-erdogan-fia-baskani-ben-sulayemi-kabul-etti-1081328407.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile görüştü. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T21:24+0300
2024-03-03T21:24+0300
2024-03-03T21:24+0300
türkiye
fia
uluslararası otomobil federasyonu (fia)
abd federal havacılık yönetimi (fia)
federal soruşturma ofisi (fia)
federal araştırma bürosu (fia)
mohammed ahmad sultan ben sulayem
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i Marmaris'te düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldığı otelde kabul etti.
türkiye
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fia, uluslararası otomobil federasyonu (fia), abd federal havacılık yönetimi (fia), federal soruşturma ofisi (fia), federal araştırma bürosu (fia), mohammed ahmad sultan ben sulayem
fia, uluslararası otomobil federasyonu (fia), abd federal havacılık yönetimi (fia), federal soruşturma ofisi (fia), federal araştırma bürosu (fia), mohammed ahmad sultan ben sulayem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i Marmaris'te düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldığı otelde kabul etti.