https://sputniknews.com.tr/20240303/abd-ingiliz-gemisi-rubymarin-kizildenizde-battigini-dogruladi-1081308558.html

ABD, İngiliz gemisi Rubymar'ın Kızıldeniz'de battığını doğruladı

ABD, İngiliz gemisi Rubymar'ın Kızıldeniz'de battığını doğruladı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat'ta Aden Körfezi'nde Yemen'in kuzeyindeki Husiler tarafından saldırıya uğrayan İngiliz kuru yük gemisi Rubymar’ın... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T10:00+0300

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2024-03-03T10:00+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

ortadoğu

yemen

husiler

abd

centcom

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

ingiltere

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CENTCOM’un X sosyal ağında yayınladığı mesajda, “2 Mart’ta yerel saatle 2.15 sularında (TSİ 10.15) Belize bayrağı altında seyreden ve İngiltere'ye ait olan Rubymar adlı kuru yük gemisi İran destekli Husi teröristlerin gemisavar balistik füzesiyle vurulduktan sonra Kızıldeniz'de battı” ifadelerine yer verildi.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hedef alınan İngiliz gemisinin ciddi isabet aldığını, batma riski taşıdığını ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtmişti.Sky News Arabia da aynı gün Yemen'deki kaynaklara geminin battığını bildirirken, ABD Merkez Komutanlığı geminin durumu hakkında yorum yapmamıştı.Gemi mürettebatının kurtarıldığı aktarılan açıklamada, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğuna işaret edilmişti.Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini vurgulayan Seri, Filistin halkına yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240220/yemendeki-husiler-aden-korfezinde-iki-abd-gemisini-hedef-aldigini-duyurdu-1080898337.html

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yemen

abd

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israil, israil-filistin, ortadoğu, yemen, husiler, abd, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ingiltere, kızıldeniz