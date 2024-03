Uzmanı açıkladı: Yaşlanma karşıtı en iyi 13 besin hangisi?

https://sputniknews.com.tr/20240302/uzmani-acikladi-yaslanma-karsiti-en-iyi-13-besin-hangisi--1081297673.html

Sağlıklı beslenme ile yaşlanmayı durdurmanın mümkün olduğunu belirten Dermatoloji Bölümü'nde öğretim üyesi Derya Can, hücreleri canlandıran en yararlı 13... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

Kimsenin yaşlanmak istemediği ve yaşlanmayı yavaşlatmak için birçok ameliyattan vücut bakım ürünlerinin kullandığı bir dönemde birçok insan farklı çözümler arıyor. Vücuttaki hücrelerin aldığı besinlerle yaşlanmanın uzun bir süre yavaşlatılabileceğini söyleyen Öğretim Üyesi Derya Can, sağlıklı beslenerek hücrelerin daha az atık madde biriktirdiğini, böylece de yaşlanmanın önlenebileceğini belirtiyor. Bunun için özelikle 13 öne çıkan besin, büyük oranda bu süreci yavaşlatıyor. İşte bu besinler:Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu şey: Su Tüketilen besinlerin sağlıklı yaşlanmada yardımcı olduğunu belirten Can, vücudu koruyan besinlerin başında su geldiğini belirtti. Can, "Vücudumuzdaki tüm hücrelerin enerji elde etmek ve oluşan atık maddeleri atabilmek için en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Beyin, karaciğer, böbrek, kalp gibi iç organların sağlıklı çalışması sağlarken cildin daha canlı görünmesini ve kırışıklıkların önlenmesini sağlar. Günde en az 2 litre su tüketmek genç kalmanın ilk basamağı" diye konuştu.Ceviz, cilt yapısının gerginliğini korumada yardımcı oluyorEn iyi bitkisel Omega-3 kaynaklarından olduğu belirtilen cevizin beyin sağlığı ve bilişsel fonskiyonların sürdürülmesi için olmazsa olmaz bir besin olduğunu aktaran doktor, cevizin cilt yapısının gerginliğini korumasına da yardımcı olduğunu söylüyor. Buna ek olarak cevizin bağışıklığı da güçlendirdiği biliniyor. Avokado, cildin nem kaynağıdır Avakadonun birçok vitamin ve mineral içerdiğini söyleyen Doktor Derya Can, özellikle bu besinin hücrelerde biriken atık maddelerin atılmasında görevli olduğunu belirtiliyor. Cildin nem kaynağı olduğu belirtilen avokado ayrıca cilt yapısının daha geç kırışmasına ve parlak görünmesine büyük oranda yardımcı oluyor. Yeşil çay, antioksidan kaynağı Özellikle yeşil çayın antioksidan etkisi sayesinde cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtilirken güneşe bağlı cilt lekelerinin oluşumunu da engellediği belirtiliyor .Elma, sarkma ve kırışmayı geciktiriyorElma kabuğunun ciltte sarkma, kırışma ve derideki yaşlanmayı geçiktirdiğini belirten Can, ayrıca saçlardaki kırılma ve yıpranmayı da önleyen elmanın diyette yer alması gereken meyvelerden biri olduğunu söylüyor. Üzüm, meme ve prostat kanserine karşı koruyucu Yemesi keyifli üzümün çekirdeğindeki resveratrolun güçlü bir antioksidan olduğu belirtilirken, meme ve prostat kanserlerine karşı koruyucu olduğu gibi bağışıklığı da güçlendirdiği biliniyor. Soğan ve sarımsak ciltte sıkılaşmayı sağlıyor İki besinin B vitaminleri, selenyum, kükürt gibi mikro besinlerden zengin olması bir yana, güneşin zararlı etkilerine karşı da cildi koruduğunu söyleyen doktor, sülfür içermesinden dolayı soğan ve sarımsağın hücre yenilenmesi ve ciltte sıkılaşmanın yaratılması için etkili bir besin olduğunu söylüyor. Pürüzsüz ciltler için domatesAna sebzelerden biri olan ve her yemekte kullanılan domateslerin de cildi pürüzsüz yaptığı belirtiliyor. Koyu yeşil sebzeler selüliti engelliyorÖzellikle Ispanak, brokoli, marul gibi yeşil sebzeler içerdikleri yüksek folik asit ile cilt gerginliğini koruduğu gibi selülit oluşumunu da engelliyor. Doğru miktarda bitter çikolatanın birçok faydası var Doğru miktarda yendiği zaman birçok faydası bulunan bitter çikolatadaki kakao çekirdeğinin içinde bolca antioksidan bulunuyor. Omega-3 deposu balık, hem kalp hem deri dostu Özellikle somon, ton balığı ve sardalya gibi balıklarda bulunan omega-3'ün hem kalp için hem de deri için oldukça yararlı olduğu belirtiliyor. Sedef hastalığına da iyi geldiği belirtilen balığın mutlaka diyette olması gerekiyor. Yoğurt, cildi gençleştiriyor Yoğurdun suyundaki riboflavinin (B1 vitamini) gençleştirici ve cilt yenileciyi etkisi bulunuyor. Özellikle yoğurtu özellikle su ile tüketilmesinin birçok etkisi var, bu nedenle ayran ve sütte önerilen besinler arasında bulunuyor.

