https://sputniknews.com.tr/20240302/rus-ordusu-avdeyevkadaki-ilerleyisine-devam-ediyor-1081299434.html
Rus ordusu, Avdeyevka'daki ilerleyişine devam ediyor
Rus ordusu, Avdeyevka'daki ilerleyişine devam ediyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun kalesi olarak görülen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentini tümüyle ele geçiren Rusya ordusu, bu kentte daha elverişli hatları... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T16:45+0300
2024-03-02T16:45+0300
2024-03-02T16:45+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
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ukrayna
ukrayna ordusu
avdeyevka
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatteki gelişmelerini açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, daha elverişli hatları ele geçirmeye devam ederken 8 karşı saldırıyı püskürttü ve 160 askeri etkisiz hale getirdi.Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubunun aktif eylemleri sonucunda cephenin ilerisindeki durum iyileştirilirken Ukrayna ordusuna ait hedeflere yapılan atışlar sonucu 55 asker öldürüldü.Donetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirip Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) bazı yerleşimlerindeki Ukraynalı birlikleri yoğun bombardıman altına aldı. Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposu imha edildi, 390 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.Güney Donetsk yönünde Rus birlikler, düşman güçlerine ağır darbe vurarak 270 Ukrayna askerini öldürdü.Herson yönünde 'Dinyeper' askeri grubu, Ukrayna ordusu birliklerinin yoğunlaştığı bölgeleri vurarak 60 askerin öldürülmesini sağladı.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 112 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 107 İHA, İngiliz yapımı 5 Storm Shadow kruz füzesi, ABD yapımı 7 HIMARS roketi de imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240302/lavrov-antalyada-basin-toplantisi-duzenliyor-muzakereleri-hicbir-zaman-reddetmedik-1081296179.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, avdeyevka, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, herson, kupyansk
rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, avdeyevka, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, herson, kupyansk
Rus ordusu, Avdeyevka'daki ilerleyişine devam ediyor
Ukrayna ordusunun kalesi olarak görülen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentini tümüyle ele geçiren Rusya ordusu, bu kentte daha elverişli hatları ele geçirmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatteki gelişmelerini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, daha elverişli hatları ele geçirmeye devam ederken 8 karşı saldırıyı püskürttü ve 160 askeri etkisiz hale getirdi.
Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubunun aktif eylemleri sonucunda cephenin ilerisindeki durum iyileştirilirken Ukrayna ordusuna ait hedeflere yapılan atışlar sonucu 55 asker öldürüldü.
Donetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirip Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) bazı yerleşimlerindeki Ukraynalı birlikleri yoğun bombardıman altına aldı. Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposu imha edildi, 390 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.
Güney Donetsk yönünde Rus birlikler, düşman güçlerine ağır darbe vurarak 270 Ukrayna askerini öldürdü.
Herson yönünde 'Dinyeper' askeri grubu, Ukrayna ordusu birliklerinin yoğunlaştığı bölgeleri vurarak 60 askerin öldürülmesini sağladı.
Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 112 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 107 İHA, İngiliz yapımı 5 Storm Shadow kruz füzesi, ABD yapımı 7 HIMARS roketi de imha edildi.