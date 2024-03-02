https://sputniknews.com.tr/20240302/marmarada-yogun-sis-2-gundur-suruyor-deniz-ulasimi-aksiyor--1081288672.html

Marmara'da yoğun sis 48 saattir sürüyor: Deniz ulaşımı aksıyor

Marmara'da yoğun sis 48 saattir sürüyor: Deniz ulaşımı aksıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul ve Tekirdağ'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

sis

istanbul

tekirdağ

marmara bölgesi

gemi

deniz

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Marmara Bölgesi'nde 48 saattir etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle bazı şilep ve tankerlerin Tekirdağ açıklarından demirlediği bildirildi. Bölgede sisin yarına kadar etkili olması beklenirken, balıkçıların avlanmak için limanda sisin kaybolmasını beklediği aktarıldı. Sis, denizde görüş mesafesini azaltarak, zaman zaman kaptanlara zor anlar yaşatıyor.

türkiye

istanbul

tekirdağ

marmara bölgesi

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sis, istanbul, tekirdağ, marmara bölgesi, gemi, deniz