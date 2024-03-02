https://sputniknews.com.tr/20240302/marmarada-yogun-sis-2-gundur-suruyor-deniz-ulasimi-aksiyor--1081288672.html
Marmara'da yoğun sis 48 saattir sürüyor: Deniz ulaşımı aksıyor
Marmara'da yoğun sis 48 saattir sürüyor: Deniz ulaşımı aksıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul ve Tekirdağ'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T10:04+0300
2024-03-02T10:04+0300
2024-03-02T10:05+0300
türkiye
sis
istanbul
tekirdağ
marmara bölgesi
gemi
deniz
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Marmara Bölgesi'nde 48 saattir etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle bazı şilep ve tankerlerin Tekirdağ açıklarından demirlediği bildirildi. Bölgede sisin yarına kadar etkili olması beklenirken, balıkçıların avlanmak için limanda sisin kaybolmasını beklediği aktarıldı. Sis, denizde görüş mesafesini azaltarak, zaman zaman kaptanlara zor anlar yaşatıyor.
türkiye
istanbul
tekirdağ
marmara bölgesi
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sis, istanbul, tekirdağ, marmara bölgesi, gemi, deniz
sis, istanbul, tekirdağ, marmara bölgesi, gemi, deniz
Marmara'da yoğun sis 48 saattir sürüyor: Deniz ulaşımı aksıyor
10:04 02.03.2024 (güncellendi: 10:05 02.03.2024)
İstanbul ve Tekirdağ'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
Marmara Bölgesi'nde 48 saattir etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle bazı şilep ve tankerlerin Tekirdağ açıklarından demirlediği bildirildi.
Bölgede sisin yarına kadar etkili olması beklenirken, balıkçıların avlanmak için limanda sisin kaybolmasını beklediği aktarıldı.
Sis, denizde görüş mesafesini azaltarak, zaman zaman kaptanlara zor anlar yaşatıyor.