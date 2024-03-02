https://sputniknews.com.tr/20240302/islam-memisten-gram-altin-icin-3-kademeli-uyari-doviz-altin-ve-gumusun-seyri-nasil-olacak-1081288767.html

İslam Memiş'ten gram altın için 3 kademeli uyarı: Döviz, altın ve gümüşün seyri nasıl olacak?

İslam Memiş'ten gram altın için 3 kademeli uyarı: Döviz, altın ve gümüşün seyri nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Altın ve döviz piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, altın yatırımcıları için önemli bir açıklama yaptı. Memiş, gram altının 3 aşamalı rekoruna dair uyarılarda... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T10:10+0300

2024-03-02T10:10+0300

2024-03-02T10:10+0300

ekonomi

altın

gram altın

yarım gram altın

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döviz

dolar

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uzman

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Finans analisti İslam Memiş, "Mart ayında bizi neler bekliyor?" başlıklı piyasa değerlendirmesinde gram altın, borsa, dolar, euro ve gümüş tahminlerini takipçileri ile paylaştı. İslam Memiş, gram altınla ilgili üzecek bir tahminde bulundu.'Düşüş beklentim hala devam ediyor'"Bütün piyasalarda trend yukarı. Borsada, döviz kurlarında yükselişler var. Altın ve gümüşte, kripto paralarda rekorlar gördük. Para piyasalarında yatırımcılar nasıl karar vermeli?" diyen Memiş, "Borsa İstanbul 9204 puanda. Yüzde 1.5'luk primle günü tamamlıyor. Borsa tarafında destek seviyeleri ile alakalı beklentim devam ediyor. 9000 üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Acaba kısa vadede 10 bin test edilip aşağıya mı gelecek yoksa 10 bini yaz aylarına mı bırakacak belirsizlik var. Kişisel öngörüm ise 8700, 8400 seviyelerinin görüleceği yönünde. Borsaya ilk kez giriş yapacaklar ise bu alanlarla düşüncesinin göz önünde bulundursun. Borsada 12 bin puan, devamında 15 bin puanı bekliyoruz. Bunda değişiklik yok. Düşüş beklentim hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.'Dolar/TL kurunda yaz aylarında 40-45 lira bandını bekliyoruz'Doları değerlendiren İslam Memiş, "Dolar TL kuru 31 lira 22 kuruşta. 31 lira üzerinde şubat ayını tamamladık. Yol haritamızda 31 lira üzerine yerleşeceğiz öngörümüz vardı. Yaz aylarında 40-45 lira bandını bekliyoruz. Bugünkü ekonomik koşullar, gelişmeler hem uluslararası piyasalar hem yurt içi piyasalardaki durumlar yükselişin devam edeceğini bize gösteriyor. Dolar endeksi atak gösterdi, dolar değer kazandı. Dolar endeksi gerilese de bizde dolar yükseliyor. Doların yatırım aracı olmadığını ifade etmek isterim yine. Dolar TL bazlı en az getiriye sahip para birimidir. Euro için aynısını söyleyemiyoruz. Bu yıl için euro'nun dolara kıyasla daha avantajlı olduğu fikrimiz var, böyle bir notumuz var. 34 lira olan euro/TL kuru var. Hem parite ve kur yükseliyor. 34 lira üzerinde. 50 üzerinde rakamları beklemeye devam ediyoruz." dedi.3 kademeli uyarıİslam Memiş ardından gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş tahminlerini aktarırken, gram altınla ilgili ağızların tadını kaçıracak bir tahminde bulundu. Memiş, gram altın için 3 kademeli uyarı yaptı. Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerine ons tarafıyla başlayan İslam Memiş, "Ons altın 2050 dolar seviyesinde. Bu haftayla alakalı düşüş öngörüm vardı. Orta vadede 1950-2050 doları takip edeceğim. 2050 dolar geldi. Ons altın 2050'nin üzerini kırıp 2065'i test edecek mi? Tekrar kar satışı gelecek mi? Benim öngörüm üzerine tutunabilirse yukarıda 2068 dolar var. Ancak 2050 üzerinde haftalık kapanışlar yapması, yarını da 2050 üzerinde tamamlayamazsak tekrar 2030 dolar seviyesi çalışır. FED'den gelen açıklamalar şahin tonda olduğu için buradaki söylemleri piyasayı yönlendirmeye yönelik olduğu için burada 2070 atakları gerçekleşmesi lazım ki 2150 dolar öngörümüz gerçekleşsin. Bizim iki aylık süreçte takip edeceğimiz bant aralığı 1950-2050 olacak. 2000 altındaki rakamlar bedava, güzel fırsatlar" dedi.

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