https://sputniknews.com.tr/20240302/iranda-dini-lideri-secmekle-gorevli-uzman-meclisi-secimlerine-katilim-orani-sadece-yuzde-41-oldu--1081296478.html
İran'da dini lideri seçmekle görevli Uzman Meclisi seçimlerine katılım oranı sadece yüzde 41 oldu
İran'da dini lideri seçmekle görevli Uzman Meclisi seçimlerine katılım oranı sadece yüzde 41 oldu
Sputnik Türkiye
İran'da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme gibi görevlere sahip olan, bir nevi yerel seçim sayılabilecek Uzmanlar Meclisi seçimleri, yüzde 41 ile katılım... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T14:49+0300
2024-03-02T14:49+0300
2024-03-02T14:49+0300
dünya
iran
ayetullah ali hamaney
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İran'da Cuma günü başlayan Uzmanlar Meclisi seçimleri, sandığa gidilme saatinin 3 kez uzatılmasına rağmen sadece halkın yüzde 41'i oy kullandı. 61 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sadece 25 milyonun sandığı gittiği belirtilirken, başkent Tahran'da ise yalnızca halkın yüzde 25'inin oy kullandığı açıklandı. Diğer önemli şehirler olan Kum'da halkın yüzde 49,7'si oy kullanırken, İlam'da yüzde 55, Horasan'da ise yüzde 40'lık kesim oy kullandı. Yetkililer üst üste çağrılarda bulunmuştu Ülkede Ali Hamaney dahil birçok üst düzey liderler halkın seçime katılımının çok önemli olduğunu çok kez vurgulamış, yüksek bir katılım oranının İsrail'e karşı bir birlik mesajı olacağını ifade etmişti. Seçim gününde de son oy verme saati birden fazla kez uzatılmasına rağmen halkın yüzde 59'luk bir kısmının seçim için oy kullanmadığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240227/iran-1-martta-parlamento-ve-uzmanlar-meclisi-secimleri-icin-sandiga-gidecek-1081128927.html
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iran, ayetullah ali hamaney
iran, ayetullah ali hamaney
İran'da dini lideri seçmekle görevli Uzman Meclisi seçimlerine katılım oranı sadece yüzde 41 oldu
İran'da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme gibi görevlere sahip olan, bir nevi yerel seçim sayılabilecek Uzmanlar Meclisi seçimleri, yüzde 41 ile katılım oranı ile ülke tarihinin en düşük seviyelerinde kaldı.
İran'da Cuma günü başlayan Uzmanlar Meclisi seçimleri, sandığa gidilme saatinin 3 kez uzatılmasına rağmen sadece halkın yüzde 41'i oy kullandı. 61 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sadece 25 milyonun sandığı gittiği belirtilirken, başkent Tahran'da ise yalnızca halkın yüzde 25'inin oy kullandığı açıklandı. Diğer önemli şehirler olan Kum'da halkın yüzde 49,7'si oy kullanırken, İlam'da yüzde 55, Horasan'da ise yüzde 40'lık kesim oy kullandı.
Yetkililer üst üste çağrılarda bulunmuştu
Ülkede Ali Hamaney dahil birçok üst düzey liderler halkın seçime katılımının çok önemli olduğunu çok kez vurgulamış, yüksek bir katılım oranının İsrail'e karşı bir birlik mesajı olacağını ifade etmişti. Seçim gününde de son oy verme saati birden fazla kez uzatılmasına rağmen halkın yüzde 59'luk bir kısmının seçim için oy kullanmadığı görüldü.