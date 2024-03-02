Hak mahrumiyeti cezası bulunan başkan maçı izlemek için asansör kiraladı
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Vanspor'un kulüp başkanı Feyat Kıyak, takımının maçını stadın yanına getirilen yük asansöründe izledi.
AcnTURK Vanspor'un kulüp başkanı Feyat Kıyak, TFF 2. Lig Beyaz Grupta takımının Hes İlaç Afyonspor ile Van Atatürk Stadyumu'nda oynadığı maçı stadın yanına getirilen yük asansöründe seyretti.
© AA / Özkan BilginTFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi AcnTURK Vanspor'un başkanı Feyat Kıyak, hak mahrumiyeti cezası nedeniyle kiraladığı yük asansöründe takımının maçını izledi.
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© AA / Özkan Bilgin
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi AcnTURK Vanspor'un başkanı Feyat Kıyak, hak mahrumiyeti cezası nedeniyle kiraladığı yük asansöründe takımının maçını izledi.
© AA / Özkan BilginBaşkan Kıyak, geçen hafta deplasmanda oynanan Esenler Erokspor-AcnTURK Vanspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle 120 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
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© AA / Özkan Bilgin
Başkan Kıyak, geçen hafta deplasmanda oynanan Esenler Erokspor-AcnTURK Vanspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle 120 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
© AA / Özkan BilginKıyak, Van Atatürk Stadyumu'nda Hes İlaç Afyonspor ile oynanan maçı, cezası nedeniyle tribünden izlemeyenince yük asansörü kiraladı.
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© AA / Özkan Bilgin
Kıyak, Van Atatürk Stadyumu'nda Hes İlaç Afyonspor ile oynanan maçı, cezası nedeniyle tribünden izlemeyenince yük asansörü kiraladı.
© AA / Özkan BilginKıyak, tüm zorluklara rağmen takımı yalnız bırakmamaya çalıştığını söyledi.
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© AA / Özkan Bilgin
Kıyak, tüm zorluklara rağmen takımı yalnız bırakmamaya çalıştığını söyledi.
© AA / Özkan BilginTakımının bu sene ligde şampiyon olacağına inandıklarını belirten Kıyak, şunları kaydetti: "Geçen hafta Esenler Erokspor ile oynanan maçta tutulan rapor doğrultusunda maalesef 120 gün hak mahrumiyeti cezası aldım. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. İtirazlarımızı yaptık"
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© AA / Özkan Bilgin
Takımının bu sene ligde şampiyon olacağına inandıklarını belirten Kıyak, şunları kaydetti: "Geçen hafta Esenler Erokspor ile oynanan maçta tutulan rapor doğrultusunda maalesef 120 gün hak mahrumiyeti cezası aldım. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. İtirazlarımızı yaptık"
© AA / Özkan Bilgin"İnşallah en yakın zamanda tekrar sahalara dönüp, taraftar ve futbolcu kardeşlerimle buluşacağım"
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© AA / Özkan Bilgin
"İnşallah en yakın zamanda tekrar sahalara dönüp, taraftar ve futbolcu kardeşlerimle buluşacağım"
© AA / Özkan Bilgin"Ben asansörde, futbolcular sahada, taraftar da tribünde bir ve beraber olmuşuz. Şampiyonluğa inanmışız."
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© AA / Özkan Bilgin
"Ben asansörde, futbolcular sahada, taraftar da tribünde bir ve beraber olmuşuz. Şampiyonluğa inanmışız."
© AA / Özkan Bilgin"Yük asansöründe maçı izlemek elbette zor. Bugüne kadar hiç takımı ve taraftarımızı yalnız bırakmadım."
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© AA / Özkan Bilgin
"Yük asansöründe maçı izlemek elbette zor. Bugüne kadar hiç takımı ve taraftarımızı yalnız bırakmadım."
© AA / Özkan Bilgin"Yük asansörünü kiralıyorum. Olsun, Vanspor'a feda olsun. İyi günde kötü günde mücadele vereceğiz. Ceza kalkana kadar iç sahada maçı bu şekilde izleyeceğim."
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© AA / Özkan Bilgin
"Yük asansörünü kiralıyorum. Olsun, Vanspor'a feda olsun. İyi günde kötü günde mücadele vereceğiz. Ceza kalkana kadar iç sahada maçı bu şekilde izleyeceğim."