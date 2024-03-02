Hak mahrumiyeti cezası bulunan başkan maçı izlemek için asansör kiraladı

© AA / Özkan Bilgin Takımının bu sene ligde şampiyon olacağına inandıklarını belirten Kıyak, şunları kaydetti: "Geçen hafta Esenler Erokspor ile oynanan maçta tutulan rapor doğrultusunda maalesef 120 gün hak mahrumiyeti cezası aldım. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. İtirazlarımızı yaptık"