https://sputniknews.com.tr/20240302/formula-1-bahreyn-grand-prixsi-bugun-basliyor-1081289225.html
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si bugün başlıyor
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si bugün başlıyor
Sputnik Türkiye
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle 57 turluk yarış bugün gerçekleştirilecek. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T10:27+0300
2024-03-02T10:27+0300
2024-03-02T10:59+0300
formula 1
grand prix
bahreyn
yarış
max verstappen
red bull
2024
spor
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079949493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0aa69ef755b5d3c47e328c8c93a553dd.jpg
En fazla yarışın yapılacağı Formula 1 sezonu bugün TSİ ile 18:00'de başlıyor.2024 yılında gerçekleştirilecek 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçecek.Bugün Bahreyn'de başlayacak olan yeni sezon 8 Aralık'ta Dubai'de sona erecek.Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son şampiyon unvanıyla bir kez daha sezonun favorileri arasında yerini aldı. Verstappen'in 3 sezon şampiyonluğu bulunuyor.
bahreyn
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079949493_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_1eff90ad6262ef87dcf5c421867bc188.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
formula 1, grand prix, bahreyn, yarış, max verstappen, red bull, 2024
formula 1, grand prix, bahreyn, yarış, max verstappen, red bull, 2024
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si bugün başlıyor
10:27 02.03.2024 (güncellendi: 10:59 02.03.2024)
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle 57 turluk yarış bugün gerçekleştirilecek.
En fazla yarışın yapılacağı Formula 1 sezonu bugün TSİ ile 18:00'de başlıyor.
2024 yılında gerçekleştirilecek 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçecek.
Bugün Bahreyn'de başlayacak olan yeni sezon 8 Aralık'ta Dubai'de sona erecek.
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son şampiyon unvanıyla bir kez daha sezonun favorileri arasında yerini aldı.
Verstappen'in 3 sezon şampiyonluğu bulunuyor.