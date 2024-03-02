https://sputniknews.com.tr/20240302/formula-1-bahreyn-grand-prixsi-bugun-basliyor-1081289225.html

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si bugün başlıyor

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si bugün başlıyor

Sputnik Türkiye

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle 57 turluk yarış bugün gerçekleştirilecek. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

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formula 1

grand prix

bahreyn

yarış

max verstappen

red bull

2024

spor

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En fazla yarışın yapılacağı Formula 1 sezonu bugün TSİ ile 18:00'de başlıyor.2024 yılında gerçekleştirilecek 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçecek.Bugün Bahreyn'de başlayacak olan yeni sezon 8 Aralık'ta Dubai'de sona erecek.Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son şampiyon unvanıyla bir kez daha sezonun favorileri arasında yerini aldı. Verstappen'in 3 sezon şampiyonluğu bulunuyor.

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formula 1, grand prix, bahreyn, yarış, max verstappen, red bull, 2024