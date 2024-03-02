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Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si bugün başlıyor
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si bugün başlıyor
Sputnik Türkiye
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle 57 turluk yarış bugün gerçekleştirilecek. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
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En fazla yarışın yapılacağı Formula 1 sezonu bugün TSİ ile 18:00'de başlıyor.2024 yılında gerçekleştirilecek 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçecek.Bugün Bahreyn'de başlayacak olan yeni sezon 8 Aralık'ta Dubai'de sona erecek.Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son şampiyon unvanıyla bir kez daha sezonun favorileri arasında yerini aldı. Verstappen'in 3 sezon şampiyonluğu bulunuyor.
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formula 1, grand prix, bahreyn, yarış, max verstappen, red bull, 2024

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si bugün başlıyor

10:27 02.03.2024 (güncellendi: 10:59 02.03.2024)
© AFP 2023 / JAVIER TORRESFormula 1 yarışları
Formula 1 yarışları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2024
© AFP 2023 / JAVIER TORRES
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle 57 turluk yarış bugün gerçekleştirilecek.
En fazla yarışın yapılacağı Formula 1 sezonu bugün TSİ ile 18:00'de başlıyor.
2024 yılında gerçekleştirilecek 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçecek.
Bugün Bahreyn'de başlayacak olan yeni sezon 8 Aralık'ta Dubai'de sona erecek.
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son şampiyon unvanıyla bir kez daha sezonun favorileri arasında yerini aldı.
Verstappen'in 3 sezon şampiyonluğu bulunuyor.
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