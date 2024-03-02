https://sputniknews.com.tr/20240302/f1de-sezonun-ilk-yarisini-verstappen-kazandi-1081304943.html

F1'de sezonun ilk yarışını Verstappen kazandı

F1'de sezonun ilk yarışını Verstappen kazandı

Sputnik Türkiye

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T20:15+0300

2024-03-02T20:15+0300

2024-03-02T20:15+0300

spor

f1

formula 1 (f1)

max verstappen

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/02/1081305115_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_1e3ecd8a0f3c6ec5cb1847dc0dc85cef.jpg

F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı. Sakhir bölgesinde bulunan 5.4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen 2024 sezonunun ilk mücadelesi, 57 tur üzerinden yapıldı.Yarışa pole pozisyonunda başlayan son üç yılın şampiyonu Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 1 saat 31 dakika 44.742 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitirerek, sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşının 22.457 saniye arkasında ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz ise liderin 25.110 saniye gerisinde üçüncü oldu.Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 9 Mart'ta düzenlenecek.Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 26 puan2. Sergio Perez (Meksika): 183. Carlos Sainz (İspanya): 154. Charles Leclerc (Monako): 125. George Russell (Büyük Britanya): 10Takımlar1. Red Bull: 442. Ferrari: 273. Mercedes: 164. McLaren: 125. Aston Martin: 3

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

f1, formula 1 (f1), max verstappen