https://sputniknews.com.tr/20240302/dso-gazzedeki-sifa-hastanesine-ilac-ve-yakit-yardim-destegi-yaptigini-duyurdu-1081287935.html
Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilaç ve yakıt desteği sağladığını duyurdu
Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilaç ve yakıt desteği sağladığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzemeler ve 19 bin litre yakıt ulaştırdığını bildirdi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T09:17+0300
2024-03-02T09:17+0300
2024-03-02T09:18+0300
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
yardım
gazze
hastane
dünya
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve yakıt yardımında bulunduğunu açıkladı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DSÖ heyetinin Şifa Hastanesi'ne ziyarette bulunarak mevcut durumu yakından incelediği ve İsrail'in 29 Şubat'ta insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda yaralananlarla bir araya geldiği belirtildi.Sağlık Bakanlığının, DSÖ heyetiyle Gazze'nin kuzeyindeki hastane ve sağlık merkezlerinin acil tıbbi ihtiyaçlarını görüştüğü aktarıldı.DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ne ilaç, tıbbi ve acil yardım malzemelerinin yanı sıra yaklaşık 19 bin litre yakıt yüklü tırı ulaştırmayı başardığı, pazar ve salı günleri de kuzeydeki hastanelere 2 tırın gönderilmesi için hazırlıkların yapıldığını teyit ettiği bildirildi.
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), yardım, gazze, hastane
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), yardım, gazze, hastane
Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilaç ve yakıt desteği sağladığını duyurdu
09:17 02.03.2024 (güncellendi: 09:18 02.03.2024)
Dünya Sağlık Örgütü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzemeler ve 19 bin litre yakıt ulaştırdığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve yakıt yardımında bulunduğunu açıkladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DSÖ heyetinin Şifa Hastanesi'ne ziyarette bulunarak mevcut durumu yakından incelediği ve İsrail'in 29 Şubat'ta insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda yaralananlarla bir araya geldiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığının, DSÖ heyetiyle Gazze'nin kuzeyindeki hastane ve sağlık merkezlerinin acil tıbbi ihtiyaçlarını görüştüğü aktarıldı.
DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ne ilaç, tıbbi ve acil yardım malzemelerinin yanı sıra yaklaşık 19 bin litre yakıt yüklü tırı ulaştırmayı başardığı, pazar ve salı günleri de kuzeydeki hastanelere 2 tırın gönderilmesi için hazırlıkların yapıldığını teyit ettiği bildirildi.