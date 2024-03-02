https://sputniknews.com.tr/20240302/dso-gazzedeki-sifa-hastanesine-ilac-ve-yakit-yardim-destegi-yaptigini-duyurdu-1081287935.html

Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilaç ve yakıt desteği sağladığını duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilaç ve yakıt desteği sağladığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzemeler ve 19 bin litre yakıt ulaştırdığını bildirdi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T09:17+0300

2024-03-02T09:17+0300

2024-03-02T09:18+0300

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

yardım

gazze

hastane

dünya

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve yakıt yardımında bulunduğunu açıkladı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DSÖ heyetinin Şifa Hastanesi'ne ziyarette bulunarak mevcut durumu yakından incelediği ve İsrail'in 29 Şubat'ta insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda yaralananlarla bir araya geldiği belirtildi.Sağlık Bakanlığının, DSÖ heyetiyle Gazze'nin kuzeyindeki hastane ve sağlık merkezlerinin acil tıbbi ihtiyaçlarını görüştüğü aktarıldı.DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ne ilaç, tıbbi ve acil yardım malzemelerinin yanı sıra yaklaşık 19 bin litre yakıt yüklü tırı ulaştırmayı başardığı, pazar ve salı günleri de kuzeydeki hastanelere 2 tırın gönderilmesi için hazırlıkların yapıldığını teyit ettiği bildirildi.

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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), yardım, gazze, hastane