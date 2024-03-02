https://sputniknews.com.tr/20240302/cumhurbaskani-erdogan-bosna-hersek-devlet-baskanligi-konseyi-uyeleri-gorustu-1081292099.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T11:58+0300
2024-03-02T11:58+0300
2024-03-02T11:58+0300
türkiye
video
antalya diplomasi forumu
recep tayyip erdoğan
bosna hersek devlet başkanlığı konseyi
cumhurbaşkanlığı
antalya
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Antalya diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic ve Zeljka Cvijanovic ile görüştü. Forum'un ilk gününden beri diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle ikili görüşme gerçekleştirdi.İkili görüşmelerde bölgesel konular ve iki ülke arasındaki görüşmeler ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri görüştü
2024-03-02T11:58+0300
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video, antalya diplomasi forumu, recep tayyip erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi, cumhurbaşkanlığı, antalya, видео
video, antalya diplomasi forumu, recep tayyip erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi, cumhurbaşkanlığı, antalya, видео
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü.
Antalya diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic ve Zeljka Cvijanovic ile görüştü.
Forum'un ilk gününden beri diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle ikili görüşme gerçekleştirdi.
İkili görüşmelerde bölgesel konular ve iki ülke arasındaki görüşmeler ele alındı.