Bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Meclis'te kabul edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2023’te küçülen tek sektör tarım
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Lübnanlı şarkıcı Feyruz ve Beyrut'un hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Belçikalı uzman Putin’in açıklamalarını yorumladı: Askeri harekat, Batı Rusya'yla anlaşmaya varana dek sürecek
15:07
3 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: CIA, Rusya’yı vurmayı planlıyordu
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekil Putin’in konuşmalarını değerlendirdi: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
26 dk
SESLİ HABER
Maduro: ABD işgaline hazır olun
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Alman subayların planı ifşa oldu
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri suçlu bulundu
18:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Hint askeri uzman Sodhi, Putin'in 'Avrasya' tezinin önemine değindi
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Simonyan: Alman subayların ses kaydı var
19:22
2 dk
SESLİ HABER
10 soruda kira beyannamesi
19:48
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: Biden kopya kullanıyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’da ‘kölelik çağı’ tekrar başladı
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Sirius, Dünya Gençlik Festivali 2024’e ev sahipliği yapacak
20:26
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı eski istihbarat subayı Sputnik’e konuştu: O andan itibaren her şey çöktü
07:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD tekrar aynı yalana sarıldı: Uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
07:08
3 dk
SESLİ HABER
Arjantin’de validen başkan Milei’ye tehdit
07:21
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
9 dk
SESLİ HABER
Biden, Ramazan açıklamasını böyle yaptı: Ben bir siyonistim
07:50
2 dk
SESLİ HABER
NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman vekil Putin’in konuşmalarını değerlendirdi: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir
08:12
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: CIA, Rusya’yı vurmayı planlıyordu
08:22
1 dk
SESLİ HABER
Nuland itiraf etti: Kiev yardımları ABD’ye geri dönecek
08:34
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Tahılın yok edilmesinden Batı sorumludur
08:45
2 dk
SESLİ HABER
Fransa muhalefetinden Macron’a: Buna dünya savaşı denir
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım
09:16
2 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan ABD’li gazeteci Carlson: Gözaltına alınabilirim
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Maduro: ABD işgaline hazır olun
09:45
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, AB’nin Ukrayna bildirisini engelledi
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkili: Bazı Batı ülkeleri kazanmamızı istemiyor
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Ekvador lideri Noboa: Rusya haklı
10:25
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’da ‘kölelik çağı’ tekrar başladı
10:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: İngiltere’nin eski Başbakan’ı suç işledi
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçisi: Türk iş dünyası ABD temsilcilerince tehdit ediliyor
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, ABD yardımı olmadan yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Simonyan: Alman subayların ses kaydı var
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Hint askeri uzman Sodhi, Putin'in 'Avrasya' tezinin önemine değindi
11:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li asker anlattı: Rusya, dronlarla avlıyor
12:09
1 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ABD’ye: Suçluların sığınağı oldu
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayından Ukrayna itirafı
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İsrailli diplomata yanıt: Karşı koymaya devam edeceğiz
16:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Lebedev: Batı’nın bize ders verme hakkı yok
17:09
2 dk
SESLİ HABER
10 soruda kira beyannamesi
17:20
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: Biden kopya kullanıyor
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri suçlu bulundu
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Belçikalı uzman Putin’in açıklamalarını yorumladı: Askeri harekat, Batı Rusya'yla anlaşmaya varana dek sürecek
18:08
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman: Stoltenberg’in işten kovulması gerekiyor
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Tüm tankları tükendi
20:00
2 dk
SESLİ HABER
IMF böyle dedi: Rusya şaşırttı
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Alman subayların planı ifşa oldu
20:26
3 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri ulusal para birimi fikrine sıcak
20:39
2 dk
SESLİ HABER
Sirius, Dünya Gençlik Festivali 2024’e ev sahipliği yapacak
20:51
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
21:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li analiz uzmanı Ukrayna’yı yeni bir felakete karşı uyardı
21:37
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240302/bayram-ikramiyesinin-3-bin-liraya-cikarilmasi-mecliste-kabul-edildi-1081286354.html
Bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Meclis'te kabul edildi
Bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Meclis'te kabul edildi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T00:42+0300
2024-03-02T01:20+0300
bayram
türkiye
tbmm başkanlığı
tbmm genel kurulu
ikram
ikramiye
bayram ikramiyesi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/15/1080974364_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e41dff5d63e2ec9fc276c5727fc2273b.jpg
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20240225/meclisin-bu-hafta-gundeminde-neler-var-emekli-bayram-ikramiyesi-3-bin-liraya-cikarilacak-mi-1081076882.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/15/1080974364_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_5de0d6748835e547f40741201eb4b90d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bayram, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, ikram, ikramiye, bayram ikramiyesi
bayram, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, ikram, ikramiye, bayram ikramiyesi

Bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Meclis'te kabul edildi

00:42 02.03.2024 (güncellendi: 01:20 02.03.2024)
© Fatih KurtTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2024
© Fatih Kurt
Abone ol
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.
Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
TÜRKİYE
Meclis'in bu hafta gündeminde neler var, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
25 Şubat, 12:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала