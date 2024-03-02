https://sputniknews.com.tr/20240302/bayram-ikramiyesinin-3-bin-liraya-cikarilmasi-mecliste-kabul-edildi-1081286354.html

Bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Meclis'te kabul edildi

Bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Meclis'te kabul edildi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

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bayram

türkiye

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tbmm genel kurulu

ikram

ikramiye

bayram ikramiyesi

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TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20240225/meclisin-bu-hafta-gundeminde-neler-var-emekli-bayram-ikramiyesi-3-bin-liraya-cikarilacak-mi-1081076882.html

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