https://sputniknews.com.tr/20240302/antalyada-apartman-dairesinde-bulunan-15-metre-uzunlugundaki-pitona-el-konuldu-1081292994.html

Antalya’da apartman dairesinde bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu

Antalya’da apartman dairesinde bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu

Sputnik Türkiye

Antalya’da bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu. Daha öncede bir sitenin bahçesinin demir kapısında piton... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T12:26+0300

2024-03-02T12:26+0300

2024-03-02T12:26+0300

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piton

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yaşam

kepez

vaka

apartman

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Antalya'nın Kepez ilçesi Ayhanoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir apartmanda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton olduğu ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese gitti. Adreste pitonla karşı karşıya gelen ekipler, pitona el koyarak cam akvaryuma koydular. Piton daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Pitonun boş bir evde bulunduğu ve sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.İkinci piton vakası24 Ekim günü Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında delikli demir kapıya kahverengi renkte ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın dolandığını gören çevrede bulunan kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik yaşayan çevredeki kişiler yılanı cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı.Görüntü çeken bir kişi, ”Sitenin demir kapısına sıkışmış şekilde bir yılan, boğa yılanı herhalde, ben Antalya’nın yerlisiyim böyle bir şey görmedim. 1,5 metre kadar var, boğa yılanı olarak tahmin ediyorum” diyerek, endişesini dile getirmişti.Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye yılanı zarar vermeden titizlikle bulunduğu yerden yavaş yavaş çıkardı. Piton daha sonra aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.

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video, piton, antalya, kepez, vaka, apartman