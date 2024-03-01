https://sputniknews.com.tr/20240301/whakaari-yanardagi-patlamasinda-tur-sirketleri-suclu-bulundu-78-milyon-dolar-tazminat-odeyecek-1081271071.html
Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri suçlu bulundu: 7.8 milyon dolar tazminat ödeyecek
Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri suçlu bulundu: 7.8 milyon dolar tazminat ödeyecek
Sputnik Türkiye
2019'da 22 kişinin öldüğü Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patlamasına ilişkin davada suçlu bulunan tur şirketleri ve yöneticilerinin ihmalde bulunduğu... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T15:38+0300
2024-03-01T15:38+0300
2024-03-01T15:38+0300
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yanardağ
yanardağ patlaması
whakaari yanardağı
tazminat
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Yeni Zelanda merkezli 13 şirket ve kişinin suçlu bulunduğu, Whakaari Yanardağı patlamasına ilişkin Auckland'da görülen davada karar açıklandı.Suçlu bulunan tur şirketleri ve yöneticilerinin turistlerin güvenliği konusunda ihmalleri gerekçesiyle toplam 7.8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.Dava hakimi, cezanın en büyük payını ödeyecek şirketin, mağdurlara ve kurbanların ailelerine 2.97 milyon dolar tazminat ve ihlaller gerekçesiyle 636 bin dolar para cezası ödemesini kararlaştırdı.Davanın, kurumların kolayca güvenlik ihlallerinde bulunabildiğine örnek teşkil ettiğini vurgulayan hakim, Yeni Zelanda'da yer bilim ve izotop araştırma ve danışmanlık hizmeti veren "GNS Science" adındaki hükümet kuruluşuna da helikopter pilotlarıyla risk değerlendirmesini paylaşmadığı gerekçesiyle 33 bin dolar para cezası kesti.Popüler bir turizm merkezi olan adada Aralık 2019’da Whakaari Yanardağı patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.
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yanardağ, yanardağ patlaması, whakaari yanardağı, tazminat, yeni zelanda
yanardağ, yanardağ patlaması, whakaari yanardağı, tazminat, yeni zelanda
Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri suçlu bulundu: 7.8 milyon dolar tazminat ödeyecek
2019'da 22 kişinin öldüğü Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patlamasına ilişkin davada suçlu bulunan tur şirketleri ve yöneticilerinin ihmalde bulunduğu tespit edildi. Turistlerin güvenliğini ihmal ettikleri gerekçesiyle 7.8 milyon dolar tazminat ödeme yapılmasına karar verildi.
Yeni Zelanda merkezli 13 şirket ve kişinin suçlu bulunduğu, Whakaari Yanardağı patlamasına ilişkin Auckland'da görülen davada karar açıklandı.
Suçlu bulunan tur şirketleri ve yöneticilerinin turistlerin güvenliği konusunda ihmalleri gerekçesiyle toplam 7.8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.
Dava hakimi, cezanın en büyük payını ödeyecek şirketin, mağdurlara ve kurbanların ailelerine 2.97 milyon dolar tazminat ve ihlaller gerekçesiyle 636 bin dolar para cezası ödemesini kararlaştırdı.
Davanın, kurumların kolayca güvenlik ihlallerinde bulunabildiğine örnek teşkil ettiğini vurgulayan hakim, Yeni Zelanda'da yer bilim ve izotop araştırma ve danışmanlık hizmeti veren "GNS Science" adındaki hükümet kuruluşuna da helikopter pilotlarıyla risk değerlendirmesini paylaşmadığı gerekçesiyle 33 bin dolar para cezası kesti.
Popüler bir turizm merkezi olan adada Aralık 2019’da Whakaari Yanardağı patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.