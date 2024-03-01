https://sputniknews.com.tr/20240301/whakaari-yanardagi-patlamasinda-tur-sirketleri-suclu-bulundu-78-milyon-dolar-tazminat-odeyecek-1081271071.html

Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri suçlu bulundu: 7.8 milyon dolar tazminat ödeyecek

Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri suçlu bulundu: 7.8 milyon dolar tazminat ödeyecek

Sputnik Türkiye

2019'da 22 kişinin öldüğü Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patlamasına ilişkin davada suçlu bulunan tur şirketleri ve yöneticilerinin ihmalde bulunduğu... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T15:38+0300

2024-03-01T15:38+0300

2024-03-01T15:38+0300

dünya

yanardağ

yanardağ patlaması

whakaari yanardağı

tazminat

yeni zelanda

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Yeni Zelanda merkezli 13 şirket ve kişinin suçlu bulunduğu, Whakaari Yanardağı patlamasına ilişkin Auckland'da görülen davada karar açıklandı.Suçlu bulunan tur şirketleri ve yöneticilerinin turistlerin güvenliği konusunda ihmalleri gerekçesiyle toplam 7.8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.Dava hakimi, cezanın en büyük payını ödeyecek şirketin, mağdurlara ve kurbanların ailelerine 2.97 milyon dolar tazminat ve ihlaller gerekçesiyle 636 bin dolar para cezası ödemesini kararlaştırdı.Davanın, kurumların kolayca güvenlik ihlallerinde bulunabildiğine örnek teşkil ettiğini vurgulayan hakim, Yeni Zelanda'da yer bilim ve izotop araştırma ve danışmanlık hizmeti veren "GNS Science" adındaki hükümet kuruluşuna da helikopter pilotlarıyla risk değerlendirmesini paylaşmadığı gerekçesiyle 33 bin dolar para cezası kesti.Popüler bir turizm merkezi olan adada Aralık 2019’da Whakaari Yanardağı patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.

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yanardağ, yanardağ patlaması, whakaari yanardağı, tazminat, yeni zelanda