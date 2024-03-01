https://sputniknews.com.tr/20240301/ukraynali-esir-coklu-kisilik-bozukluguna-ragmen-seferber-edildim-1081282079.html

Ukraynalı esir: Çoklu kişilik bozukluğuna rağmen seferber edildim

Ukraynalı esir: Çoklu kişilik bozukluğuna rağmen seferber edildim

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde esir alınan Ukraynalı asker Vasiliy Kulaçuk, çoklu kişilik bozukluğu ve diğer sağlık sorunlarına rağmen... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T19:48+0300

2024-03-01T19:48+0300

2024-03-01T19:48+0300

ukrayna krizi

video

rusya

zaporojye

ukrayna

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/01/1081281922_10:0:2038:1141_1920x0_80_0_0_50098479b0b67c734894cf70f7440756.png

Ukraynalı esir Vasiliy Kulaçuk, Sputnik’e açıklamasında, “Bana celp geldi ve ben gittim. Yalan söylemeyeceğim, ilçe merkezinde muayeneden geçtim, çok ciddi sağlık sorunlarım var. Omurgamın su içeriğinin azalması ve iltihabı” ifadesini kullandı.Kulaçuk, “Yalan söylemeyeceğim, savaştan önce psikonöroloji kliniğinde tedavi gördüm, yaklaşık yedi gün. Çoklu kişilik bozukluğu teşhisi konmuştu. Tüm bu sorunlara rağmen orduya alındım” diye ekledi.Ukrayna’nın Volın Bölgesinden ve 51 yaşında olduğunu anlatan Ukraynalı esir, 24 Şubat 2023’te seferber edildiğini söyledi. Kulaçuk, Zaporojye Bölgesinin Priyutnoye köyü yakınlarında 26 Ocak’ta teslim oldu.

rusya

zaporojye

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ukraynalı esir: Çoklu kişilik bozukluğuna rağmen seferber edildim Sputnik Türkiye Ukraynalı esir: Çoklu kişilik bozukluğuna rağmen seferber edildim 2024-03-01T19:48+0300 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, rusya, zaporojye, ukrayna, видео