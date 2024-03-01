https://sputniknews.com.tr/20240301/ukraynali-esir-coklu-kisilik-bozukluguna-ragmen-seferber-edildim-1081282079.html
Ukraynalı esir: Çoklu kişilik bozukluğuna rağmen seferber edildim
Ukraynalı esir: Çoklu kişilik bozukluğuna rağmen seferber edildim
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde esir alınan Ukraynalı asker Vasiliy Kulaçuk, çoklu kişilik bozukluğu ve diğer sağlık sorunlarına rağmen... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T19:48+0300
2024-03-01T19:48+0300
2024-03-01T19:48+0300
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Ukraynalı esir Vasiliy Kulaçuk, Sputnik’e açıklamasında, “Bana celp geldi ve ben gittim. Yalan söylemeyeceğim, ilçe merkezinde muayeneden geçtim, çok ciddi sağlık sorunlarım var. Omurgamın su içeriğinin azalması ve iltihabı” ifadesini kullandı.Kulaçuk, “Yalan söylemeyeceğim, savaştan önce psikonöroloji kliniğinde tedavi gördüm, yaklaşık yedi gün. Çoklu kişilik bozukluğu teşhisi konmuştu. Tüm bu sorunlara rağmen orduya alındım” diye ekledi.Ukrayna’nın Volın Bölgesinden ve 51 yaşında olduğunu anlatan Ukraynalı esir, 24 Şubat 2023’te seferber edildiğini söyledi. Kulaçuk, Zaporojye Bölgesinin Priyutnoye köyü yakınlarında 26 Ocak’ta teslim oldu.
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Ukraynalı esir: Çoklu kişilik bozukluğuna rağmen seferber edildim
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir: Çoklu kişilik bozukluğuna rağmen seferber edildim
2024-03-01T19:48+0300
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Ukraynalı esir: Çoklu kişilik bozukluğuna rağmen seferber edildim
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde esir alınan Ukraynalı asker Vasiliy Kulaçuk, çoklu kişilik bozukluğu ve diğer sağlık sorunlarına rağmen orduya alındığını belirtti.
Ukraynalı esir Vasiliy Kulaçuk, Sputnik’e açıklamasında, “Bana celp geldi ve ben gittim. Yalan söylemeyeceğim, ilçe merkezinde muayeneden geçtim, çok ciddi sağlık sorunlarım var. Omurgamın su içeriğinin azalması ve iltihabı” ifadesini kullandı.
Kulaçuk, “Yalan söylemeyeceğim, savaştan önce psikonöroloji kliniğinde tedavi gördüm, yaklaşık yedi gün. Çoklu kişilik bozukluğu teşhisi konmuştu. Tüm bu sorunlara rağmen orduya alındım” diye ekledi.
Ukrayna’nın Volın Bölgesinden ve 51 yaşında olduğunu anlatan Ukraynalı esir, 24 Şubat 2023’te seferber edildiğini söyledi. Kulaçuk, Zaporojye Bölgesinin Priyutnoye köyü yakınlarında 26 Ocak’ta teslim oldu.