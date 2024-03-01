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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıl beklentilerin aksine buhranlar çağına dönüşmekte
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Son 10 yılda Rusya'nın GSYİH'sı nasıl arttı?
Son 10 yılda Rusya'nın GSYİH'sı nasıl arttı?
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Vladimir Putin, Federal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada Rus ekonomisinin 2023'te küresel ekonomiden daha hızlı büyüdüğünü, G7'yi geride... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
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Putin, "Geçen yıl Rusya ekonomisi küresel ekonomiden daha hızlı bir tempoyla büyüdü. Bu göstergeye göre sadece AB'nin önde gelen ülkelerini değil, sözde G7'nin tüm ülkelerini de geride bıraktık." ifadesini kullandı.
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infografik, gsyih, rusya, vladimir putin, federal meclis, g7, g7 zirvesi, инфографика

Son 10 yılda Rusya'nın GSYİH'sı nasıl arttı?

15:58 01.03.2024
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Rusya lideri Vladimir Putin, Federal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada Rus ekonomisinin 2023'te küresel ekonomiden daha hızlı büyüdüğünü, G7'yi geride bıraktığını söyledi.
Putin, "Geçen yıl Rusya ekonomisi küresel ekonomiden daha hızlı bir tempoyla büyüdü. Bu göstergeye göre sadece AB'nin önde gelen ülkelerini değil, sözde G7'nin tüm ülkelerini de geride bıraktık." ifadesini kullandı.
Son 10 yılda Rusya'nın GSYİH'sı nasıl arttı? - Sputnik Türkiye
Son 10 yılda Rusya'nın GSYİH'sı nasıl arttı? - Sputnik Türkiye
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