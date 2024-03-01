https://sputniknews.com.tr/20240301/son-10-yilda-rusyanin-gsyihsi-nasil-artti-1081260504.html

Son 10 yılda Rusya'nın GSYİH'sı nasıl arttı?

Son 10 yılda Rusya'nın GSYİH'sı nasıl arttı?

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Vladimir Putin, Federal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada Rus ekonomisinin 2023'te küresel ekonomiden daha hızlı büyüdüğünü, G7'yi geride... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T15:58+0300

2024-03-01T15:58+0300

2024-03-01T15:58+0300

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g7 zirvesi

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Putin, "Geçen yıl Rusya ekonomisi küresel ekonomiden daha hızlı bir tempoyla büyüdü. Bu göstergeye göre sadece AB'nin önde gelen ülkelerini değil, sözde G7'nin tüm ülkelerini de geride bıraktık." ifadesini kullandı.

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infografik, gsyih, rusya, vladimir putin, federal meclis, g7, g7 zirvesi, инфографика