https://sputniknews.com.tr/20240301/son-10-yilda-rusyanin-gsyihsi-nasil-artti-1081260504.html
Son 10 yılda Rusya'nın GSYİH'sı nasıl arttı?
Son 10 yılda Rusya'nın GSYİH'sı nasıl arttı?
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Vladimir Putin, Federal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada Rus ekonomisinin 2023'te küresel ekonomiden daha hızlı büyüdüğünü, G7'yi geride... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T15:58+0300
2024-03-01T15:58+0300
2024-03-01T15:58+0300
multimedya
infografik
gsyih
rusya
vladimir putin
federal meclis
g7
g7 zirvesi
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Putin, "Geçen yıl Rusya ekonomisi küresel ekonomiden daha hızlı bir tempoyla büyüdü. Bu göstergeye göre sadece AB'nin önde gelen ülkelerini değil, sözde G7'nin tüm ülkelerini de geride bıraktık." ifadesini kullandı.
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infografik, gsyih, rusya, vladimir putin, federal meclis, g7, g7 zirvesi, инфографика
infografik, gsyih, rusya, vladimir putin, federal meclis, g7, g7 zirvesi, инфографика
Son 10 yılda Rusya'nın GSYİH'sı nasıl arttı?
Rusya lideri Vladimir Putin, Federal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada Rus ekonomisinin 2023'te küresel ekonomiden daha hızlı büyüdüğünü, G7'yi geride bıraktığını söyledi.
Putin, "Geçen yıl Rusya ekonomisi küresel ekonomiden daha hızlı bir tempoyla büyüdü. Bu göstergeye göre sadece AB'nin önde gelen ülkelerini değil, sözde G7'nin tüm ülkelerini de geride bıraktık." ifadesini kullandı.