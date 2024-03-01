https://sputniknews.com.tr/20240301/kiz-kulesi-yarin-yeniden-ziyarete-aciliyor-1081243048.html
Kız Kulesi yarın yeniden ziyarete açılıyor
Kız Kulesi yarın yeniden ziyarete açılıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, yarından itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T01:30+0300
2024-03-01T01:30+0300
2024-03-01T01:30+0300
türkiye
kız kulesi
üsküdar
kültür ve turizm bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230511/kiz-kulesi-isik-ve-lazer-sovuyla-aciliyor-1070973299.html
türkiye
kız kulesi
üsküdar
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kız kulesi, üsküdar, kültür ve turizm bakanlığı
kız kulesi, üsküdar, kültür ve turizm bakanlığı
Kız Kulesi yarın yeniden ziyarete açılıyor
İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, yarından itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.
Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.
Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.