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Kız Kulesi yarın yeniden ziyarete açılıyor
Kız Kulesi yarın yeniden ziyarete açılıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, yarından itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T01:30+0300
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türkiye
kız kulesi
üsküdar
kültür ve turizm bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230511/kiz-kulesi-isik-ve-lazer-sovuyla-aciliyor-1070973299.html
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kız kulesi, üsküdar, kültür ve turizm bakanlığı
kız kulesi, üsküdar, kültür ve turizm bakanlığı

Kız Kulesi yarın yeniden ziyarete açılıyor

01:30 01.03.2024
© AAKız Kulesi bugün kapılarını açıyor
Kız Kulesi bugün kapılarını açıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AA
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İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, yarından itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.
Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.
Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.
Kız Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
TÜRKİYE
Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı
11 Mayıs 2023, 22:02
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