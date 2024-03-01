https://sputniknews.com.tr/20240301/kiz-kulesi-yarin-yeniden-ziyarete-aciliyor-1081243048.html

Kız Kulesi yarın yeniden ziyarete açılıyor

Kız Kulesi yarın yeniden ziyarete açılıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, yarından itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T01:30+0300

2024-03-01T01:30+0300

2024-03-01T01:30+0300

türkiye

kız kulesi

üsküdar

kültür ve turizm bakanlığı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070945171_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_175b1be0fb3ac0153e70cd98146520a0.jpg

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230511/kiz-kulesi-isik-ve-lazer-sovuyla-aciliyor-1070973299.html

türkiye

kız kulesi

üsküdar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kız kulesi, üsküdar, kültür ve turizm bakanlığı