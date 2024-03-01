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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20240301/istanbulun-subat-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1081253788.html
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
Sputnik Türkiye
İTO İstanbul'un şubat ayı enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 4.07, bir önceki yılın aynı dönemine göre... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T12:18+0300
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ekonomi
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İstanbul’un Şubat ayı enflasyonu belli oldu. 2023 Şubat ayına göre 2024 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,58, toptan eşya fiyatları indeksinde ise yüzde 65,06 olarak gerçekleşti.Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 4,64 oranında arttı.Şubat 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,73, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5,58, gıda harcamalarında yüzde 4,98, konut harcamalarında yüzde 4,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde 1,51 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,23 azalış izlendi.Şubat 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 13,53, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11,26, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,55, mensucat grubunda yüzde 4,61, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,80, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,69 ve madenler grubunda yüzde 1,27 artış izlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240228/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyonun-2026da-tek-haneye-dusmesini-bekliyoruz-1081162201.html
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enflasyon, istanbul
enflasyon, istanbul

İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu

12:18 01.03.2024 (güncellendi: 13:05 01.03.2024)
© Sputnik / Kerimcan Malazsebze
sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İTO İstanbul'un şubat ayı enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 4.07, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76.58 arttı.
İstanbul’un Şubat ayı enflasyonu belli oldu. 2023 Şubat ayına göre 2024 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,58, toptan eşya fiyatları indeksinde ise yüzde 65,06 olarak gerçekleşti.
Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 4,64 oranında arttı.
Şubat 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,73, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5,58, gıda harcamalarında yüzde 4,98, konut harcamalarında yüzde 4,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde 1,51 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,23 azalış izlendi.
Şubat 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 13,53, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11,26, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,55, mensucat grubunda yüzde 4,61, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,80, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,69 ve madenler grubunda yüzde 1,27 artış izlendi.
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