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İBB Başkan adayı Kurum: Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz
İBB Başkan adayı Kurum: Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz
Sputnik Türkiye
umhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ulaşımda şu anki mevcut tarifeler üzerinden tüm gençlere yüzde 40 indirim... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T00:34+0300
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murat kurum
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İBB Başkan adayı Kurum, Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı'nda (BÜTEF) öğrencilerle bir araya geldi.Kurum, hedeflerinin büyük ve güçlü Türkiye olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:'Her alanda bizi göreceksiniz'Deprem konusuna ve ulaşım problemlerine değinen Kurum, "Sizlerin deprem korkunuzu giderirken ulaşım çilesini de bitirecek adımları atacağız. Her alanda bizi göreceksiniz" şeklinde konuştu.Buradaki konutların her birinde emeği bulunduğunu belirten Kurum, "Temelinden çatısına buraları projelendirdik ve parlayan Başakşehir'in ilk adımlarını burada attık. Sadece Başakşehir'de yaptığımız konutlar, mevcut İBB'nin 5 yıl da yaptığı konutların kat ve kat fazlası. Başakşehir'e, Kayaşehir'e gelsinler ve muhteşem tabloyu görsünler" dedi.Kurum, 5 yıllık süreçte, yorulan ve üzülen İstanbul'un gençleri ve kadınlarının kendilerini göreve çağırdığını dile getirdi.Öğrencilerin evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceklerini aktaran Kurum, "Vereceğimiz burslarımızı her yıl güncelleyeceğiz. Ulaşımda şu anki mevcut tarifeler üzerinden tüm gençliğimize yüzde 40 indirim yapacağız. İstanbul'da okumak eğlenceli olacak ve siz de her alanda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Çünkü arkanızda sizi düşünen, dertlenen kardeşleriniz olacak" diye konuştu.Murat Kurum, programda daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Rakibinin de kendisi olduğunu düşündüğüm bir belediye başkan adayımız'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projelerinin çalındığı iddiasına ilişkin soruya Kurum, şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240228/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-kurmus-oldugumuz-muzakere-masasini-yeniden-tesis-etmeye-haziriz-1081191163.html
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murat kurum, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
murat kurum, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İBB Başkan adayı Kurum: Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz

00:34 01.03.2024
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLUİBB Başkan Adayı Murat Kurum
İBB Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU
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umhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ulaşımda şu anki mevcut tarifeler üzerinden tüm gençlere yüzde 40 indirim yapacaklarını belirterek, "İstanbul'da okumak eğlenceli olacak ve siz de her alanda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Çünkü arkanızda sizi düşünen, dertlenen kardeşleriniz olacak." dedi.
İBB Başkan adayı Kurum, Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı'nda (BÜTEF) öğrencilerle bir araya geldi.
Kurum, hedeflerinin büyük ve güçlü Türkiye olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Gençliğin emin adımlarla yürüdüğü, her alanda kendine yeten Türkiye hedefiyle çalıştığımız bir İstanbul'umuz, bir Başakşehir'imiz olsun istiyoruz. Mahallenizde yürüyerek gittiğiniz, ders çalışabildiğiniz kütüphanelerin olduğu, ilk işini kuranlara İBB'nin destek olduğu, üniversiteye giden her gencimize 10 bin lira bursumuzun verildiği... Aslında sizlerle oluşturacağımız gençlik meclisimizle birlikte bu kararları alacağız. Bu kararları hep birlikte hayata geçireceğiz."

'Her alanda bizi göreceksiniz'

Deprem konusuna ve ulaşım problemlerine değinen Kurum, "Sizlerin deprem korkunuzu giderirken ulaşım çilesini de bitirecek adımları atacağız. Her alanda bizi göreceksiniz" şeklinde konuştu.
Buradaki konutların her birinde emeği bulunduğunu belirten Kurum, "Temelinden çatısına buraları projelendirdik ve parlayan Başakşehir'in ilk adımlarını burada attık. Sadece Başakşehir'de yaptığımız konutlar, mevcut İBB'nin 5 yıl da yaptığı konutların kat ve kat fazlası. Başakşehir'e, Kayaşehir'e gelsinler ve muhteşem tabloyu görsünler" dedi.
Kurum, 5 yıllık süreçte, yorulan ve üzülen İstanbul'un gençleri ve kadınlarının kendilerini göreve çağırdığını dile getirdi.
Öğrencilerin evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceklerini aktaran Kurum, "Vereceğimiz burslarımızı her yıl güncelleyeceğiz. Ulaşımda şu anki mevcut tarifeler üzerinden tüm gençliğimize yüzde 40 indirim yapacağız. İstanbul'da okumak eğlenceli olacak ve siz de her alanda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Çünkü arkanızda sizi düşünen, dertlenen kardeşleriniz olacak" diye konuştu.
Murat Kurum, programda daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Rakibinin de kendisi olduğunu düşündüğüm bir belediye başkan adayımız'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projelerinin çalındığı iddiasına ilişkin soruya Kurum, şu yanıtı verdi:
"İstanbul'da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok. 10 metro ihalesinin üçünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline hafriyat döktüler. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Söyleyecekleri bir iş, bir eser olmadığı için, hep gündemi nasıl değiştirebilirim anlayışıyla, algı ve gündem değiştirme çabalarını artık biz 5 yıldır gördük. Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz. Kendisiyle uğraşan, kendisiyle mücadele eden ve rakibinin de kendisi olduğunu düşündüğüm bir belediye başkan adayımız. O yüzden biz kendi işimize bakacağız. Ona da kendi alanında başarılar diliyoruz."
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