İBB Başkan adayı Kurum: Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz

İBB Başkan adayı Kurum: Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz

umhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ulaşımda şu anki mevcut tarifeler üzerinden tüm gençlere yüzde 40 indirim... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

İBB Başkan adayı Kurum, Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı'nda (BÜTEF) öğrencilerle bir araya geldi.Kurum, hedeflerinin büyük ve güçlü Türkiye olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:'Her alanda bizi göreceksiniz'Deprem konusuna ve ulaşım problemlerine değinen Kurum, "Sizlerin deprem korkunuzu giderirken ulaşım çilesini de bitirecek adımları atacağız. Her alanda bizi göreceksiniz" şeklinde konuştu.Buradaki konutların her birinde emeği bulunduğunu belirten Kurum, "Temelinden çatısına buraları projelendirdik ve parlayan Başakşehir'in ilk adımlarını burada attık. Sadece Başakşehir'de yaptığımız konutlar, mevcut İBB'nin 5 yıl da yaptığı konutların kat ve kat fazlası. Başakşehir'e, Kayaşehir'e gelsinler ve muhteşem tabloyu görsünler" dedi.Kurum, 5 yıllık süreçte, yorulan ve üzülen İstanbul'un gençleri ve kadınlarının kendilerini göreve çağırdığını dile getirdi.Öğrencilerin evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceklerini aktaran Kurum, "Vereceğimiz burslarımızı her yıl güncelleyeceğiz. Ulaşımda şu anki mevcut tarifeler üzerinden tüm gençliğimize yüzde 40 indirim yapacağız. İstanbul'da okumak eğlenceli olacak ve siz de her alanda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Çünkü arkanızda sizi düşünen, dertlenen kardeşleriniz olacak" diye konuştu.Murat Kurum, programda daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Rakibinin de kendisi olduğunu düşündüğüm bir belediye başkan adayımız'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projelerinin çalındığı iddiasına ilişkin soruya Kurum, şu yanıtı verdi:

