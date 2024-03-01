Gana parlamentosu, 1.8 milyon dolar borç nedeniyle elektriksiz kaldı
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1.8 milyon dolarlık borç nedeniyle Gana parlamentonun elektriği Gana Elektrik Şirketi (ECG) tarafından kesildi.
Gana parlamentosu, 1.8 milyon dolarlık borcu nedeniyle elektriksiz kaldı.
Gana Elektrik Şirketi'nin (ECG) ödenmeyen borç nedeniyle elektriği kesmesi sonucu Gana parlamentosu karanlığa gömüldü.
Elektrik kesintinin ardından parlamentoda bulunan milletvekilleri sloganlar attı.
Gana Devlet Başkanının Ulusa Sesleniş konuşması tartışıldığı sırada yaşanan kesinti nedeniyle asansörde mahsur kalanlar oldu. Jeneratörün devreye girmesiyle parlamentoya yeniden elektrik sağlandı.
Gana Elektrik Şirketi (ECG) İletişim Direktörü William Boateng Boateng, parlamentonun borcu nedeniyle böyle bir karar alındığını, kalan borcun bir hafta içinde ödeneceği taahhüdünde bulunulmasının ardından parlamentoya elektrik sağlandığını söyledi.
Gana Elektrik Şirketi'nin (ECG) ödenmeyen borç nedeniyle elektriği kesmesi sonucu Gana parlamentosu karanlığa gömüldü.
Elektrik kesintinin ardından parlamentoda bulunan milletvekilleri sloganlar attı.
Gana Devlet Başkanının Ulusa Sesleniş konuşması tartışıldığı sırada yaşanan kesinti nedeniyle asansörde mahsur kalanlar oldu. Jeneratörün devreye girmesiyle parlamentoya yeniden elektrik sağlandı.
Gana Elektrik Şirketi (ECG) İletişim Direktörü William Boateng Boateng, parlamentonun borcu nedeniyle böyle bir karar alındığını, kalan borcun bir hafta içinde ödeneceği taahhüdünde bulunulmasının ardından parlamentoya elektrik sağlandığını söyledi.