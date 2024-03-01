Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a ziyaret: İkili Şükrü Saracoğlu Spor Komplesi'nde bir araya geldi

"Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince, bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki ‘evet’ derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok."