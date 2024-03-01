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Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a ziyaret: İkili Şükrü Saracoğlu Spor Komplesi'nde bir araya geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a ziyaret: İkili Şükrü Saracoğlu Spor Komplesi'nde bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Murat Kurum’un ardından bugün Trabzonspor'un şampiyonluğu yüzünden gerilim yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T12:22+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetimini ziyaret etti.Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir araya gelen ikili basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu ve Koç, gazetecilerin sorusunu yanıtladı.Ekrem İmamoğlu'na “Dün bir televizyon programında rakibinize, bir TV programında karşı karşıya gelip gelmek istemediği' soruldu. "Karşılıklı projeleri konuşmak adına böyle bir programa nasıl bakarsınız? Bir davetiniz var mı Sayın Kurum’a” sorusuna İBB Başkanı İmamoğlu, şu yanıtı verdi:Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, şu sözleri kullandı;
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ali koç, ekrem imamoğlu, resmi ziyaret, ziyaret
ali koç, ekrem imamoğlu, resmi ziyaret, ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a ziyaret: İkili Şükrü Saracoğlu Spor Komplesi'nde bir araya geldi

12:22 01.03.2024 (güncellendi: 12:23 01.03.2024)
© Fotoğraf : Twitter / ekrem_imamogluAli Koç ve Fenerbahçe yönetiminden İmamoğlu'na ziyaret
Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminden İmamoğlu'na ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Fotoğraf : Twitter / ekrem_imamoglu
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Murat Kurum’un ardından bugün Trabzonspor'un şampiyonluğu yüzünden gerilim yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Gazeteciler Ekrem İmamoğlu'na AKP'nin İBB adayı Murat Kurum ile bir TV programında karşı karşıya gelip gelmek istemediği soruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetimini ziyaret etti.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir araya gelen ikili basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu ve Koç, gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
Ekrem İmamoğlu'na “Dün bir televizyon programında rakibinize, bir TV programında karşı karşıya gelip gelmek istemediği' soruldu. "Karşılıklı projeleri konuşmak adına böyle bir programa nasıl bakarsınız? Bir davetiniz var mı Sayın Kurum’a” sorusuna İBB Başkanı İmamoğlu, şu yanıtı verdi:
"Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince, bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki ‘evet’ derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok."
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, şu sözleri kullandı;
"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetimini ziyaret ettik. Bu dönem spor kulüplerimizle güçlü bir iletişim kurduk, şehrimizin sportif olanakları ve organizasyonları için bu iş birliğini daha da güçlendireceğiz."
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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