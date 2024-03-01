https://sputniknews.com.tr/20240301/dunyada-bir-ilk-dubai-ilk-jet-kiyafeti-yarisina-ev-sahipligi-yapiyor-1081248639.html
Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafetli yarışa ev sahipliği yaptı
Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafetli yarışa ev sahipliği yaptı
Sputnik Türkiye
Dubai, geçen çarşamba günü başlayan dünyanın ilk Jet Kıyafet Yarışı'na ev sahipliği yaptı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T10:27+0300
2024-03-01T10:27+0300
2024-03-01T10:30+0300
dünya
video
dubai
jetpack
jet kıyafet
yarışma
dubai limanı
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28 Şubat çarşamba günü dünyanın ilk Jet Kıyafet Yarışı Dubai'de başladı.Görüntülerde, koruyucu giysiler giyen ve sırtlarında jet motorları giyen yarışçılar Dubai Limanı ile Skydive Dubai arasındaki yarış yer aldı. Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenler ödüllendirildi.Yarışmaya farklı ülkelerden sekiz yarışmacı katıldı, her biri jet motorları ve güvenliği ve havada kalma kabiliyetini sağlayacak özel tasarım kıyafetlerle donatıldı.Yarışçılar sırtlarına jet motorları ve boğulmaya karşı koruma sağlayan özel kıyafetler giydiler.Düzenlenen yarışla ekstrem sporlar açısından küresel ilginin çekilmesi amaçlandı.
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dubai limanı
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Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafeti yarışına ev sahipliği yapıyor
Sputnik Türkiye
Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafeti yarışına ev sahipliği yapıyor
2024-03-01T10:27+0300
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video, dubai, jetpack, видео, jet kıyafet, yarışma, dubai limanı
video, dubai, jetpack, видео, jet kıyafet, yarışma, dubai limanı
Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafetli yarışa ev sahipliği yaptı
10:27 01.03.2024 (güncellendi: 10:30 01.03.2024)
Dubai, geçen çarşamba günü başlayan dünyanın ilk Jet Kıyafet Yarışı'na ev sahipliği yaptı.
28 Şubat çarşamba günü dünyanın ilk Jet Kıyafet Yarışı Dubai'de başladı.
Görüntülerde, koruyucu giysiler giyen ve sırtlarında jet motorları giyen yarışçılar Dubai Limanı ile Skydive Dubai arasındaki yarış yer aldı.
Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenler ödüllendirildi.
Yarışmaya farklı ülkelerden sekiz yarışmacı katıldı, her biri jet motorları ve güvenliği ve havada kalma kabiliyetini sağlayacak özel tasarım kıyafetlerle donatıldı.
Yarışçılar sırtlarına jet motorları ve boğulmaya karşı koruma sağlayan özel kıyafetler giydiler.
Düzenlenen yarışla ekstrem sporlar açısından küresel ilginin çekilmesi amaçlandı.