https://sputniknews.com.tr/20240301/dunyada-bir-ilk-dubai-ilk-jet-kiyafeti-yarisina-ev-sahipligi-yapiyor-1081248639.html

Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafetli yarışa ev sahipliği yaptı

Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafetli yarışa ev sahipliği yaptı

Sputnik Türkiye

Dubai, geçen çarşamba günü başlayan dünyanın ilk Jet Kıyafet Yarışı'na ev sahipliği yaptı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

video

dubai

jetpack

jet kıyafet

yarışma

dubai limanı

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28 Şubat çarşamba günü dünyanın ilk Jet Kıyafet Yarışı Dubai'de başladı.Görüntülerde, koruyucu giysiler giyen ve sırtlarında jet motorları giyen yarışçılar Dubai Limanı ile Skydive Dubai arasındaki yarış yer aldı. Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenler ödüllendirildi.Yarışmaya farklı ülkelerden sekiz yarışmacı katıldı, her biri jet motorları ve güvenliği ve havada kalma kabiliyetini sağlayacak özel tasarım kıyafetlerle donatıldı.Yarışçılar sırtlarına jet motorları ve boğulmaya karşı koruma sağlayan özel kıyafetler giydiler.Düzenlenen yarışla ekstrem sporlar açısından küresel ilginin çekilmesi amaçlandı.

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Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafeti yarışına ev sahipliği yapıyor Sputnik Türkiye Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafeti yarışına ev sahipliği yapıyor 2024-03-01T10:27+0300 true PT1M01S

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