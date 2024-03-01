Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafetli yarışa ev sahipliği yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ömür biter, Bitcoin'de spekülasyon bitmez'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Akademide yapay zeka kullanımının getirdiği etik sorunlar
14:22
38 dk
ANKARA FARKI
1 Mart tezkeresi nasıl reddedildi: Kemal Anadol anlatıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri ulusal para birimi fikrine sıcak
17:42
2 dk
SESLİ HABER
NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
17:55
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayından Ukrayna itirafı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li analiz uzmanı Ukrayna’yı yeni bir felakete karşı uyardı
18:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2023’te küçülen tek sektör tarım
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240301/dunyada-bir-ilk-dubai-ilk-jet-kiyafeti-yarisina-ev-sahipligi-yapiyor-1081248639.html
Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafetli yarışa ev sahipliği yaptı
Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafetli yarışa ev sahipliği yaptı
Sputnik Türkiye
Dubai, geçen çarşamba günü başlayan dünyanın ilk Jet Kıyafet Yarışı'na ev sahipliği yaptı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T10:27+0300
2024-03-01T10:30+0300
dünya
video
dubai
jetpack
jet kıyafet
yarışma
dubai limanı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/01/1081248423_219:0:3462:1824_1920x0_80_0_0_7ad6ba4de8385683386b16563d88bf7c.png
28 Şubat çarşamba günü dünyanın ilk Jet Kıyafet Yarışı Dubai'de başladı.Görüntülerde, koruyucu giysiler giyen ve sırtlarında jet motorları giyen yarışçılar Dubai Limanı ile Skydive Dubai arasındaki yarış yer aldı. Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenler ödüllendirildi.Yarışmaya farklı ülkelerden sekiz yarışmacı katıldı, her biri jet motorları ve güvenliği ve havada kalma kabiliyetini sağlayacak özel tasarım kıyafetlerle donatıldı.Yarışçılar sırtlarına jet motorları ve boğulmaya karşı koruma sağlayan özel kıyafetler giydiler.Düzenlenen yarışla ekstrem sporlar açısından küresel ilginin çekilmesi amaçlandı.
dubai
dubai limanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafeti yarışına ev sahipliği yapıyor
Sputnik Türkiye
Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafeti yarışına ev sahipliği yapıyor
2024-03-01T10:27+0300
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/01/1081248423_624:0:3056:1824_1920x0_80_0_0_8461f8962b6a5beb794ac1e0ca88a366.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, dubai, jetpack, видео, jet kıyafet, yarışma, dubai limanı
video, dubai, jetpack, видео, jet kıyafet, yarışma, dubai limanı

Dünyada bir ilk: Dubai, ilk jet kıyafetli yarışa ev sahipliği yaptı

10:27 01.03.2024 (güncellendi: 10:30 01.03.2024)
© Ruptly
Abone ol
Dubai, geçen çarşamba günü başlayan dünyanın ilk Jet Kıyafet Yarışı'na ev sahipliği yaptı.
28 Şubat çarşamba günü dünyanın ilk Jet Kıyafet Yarışı Dubai'de başladı.
Görüntülerde, koruyucu giysiler giyen ve sırtlarında jet motorları giyen yarışçılar Dubai Limanı ile Skydive Dubai arasındaki yarış yer aldı.
Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenler ödüllendirildi.
Yarışmaya farklı ülkelerden sekiz yarışmacı katıldı, her biri jet motorları ve güvenliği ve havada kalma kabiliyetini sağlayacak özel tasarım kıyafetlerle donatıldı.
Yarışçılar sırtlarına jet motorları ve boğulmaya karşı koruma sağlayan özel kıyafetler giydiler.
Düzenlenen yarışla ekstrem sporlar açısından küresel ilginin çekilmesi amaçlandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала