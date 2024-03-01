https://sputniknews.com.tr/20240301/dunyada-1-milyar-dolar-hasilat-yapan-ilk-film-oldu-titanik-26-yil-once-bugun-vizyona-girmisti--1081249967.html

Dünyada 1 milyar dolar hasılat yapan ilk film oldu: Titanik, 26 yıl önce bugün vizyona girmişti

Dünyada 1 milyar dolar hasılat yapan ilk film oldu: Titanik, 26 yıl önce bugün vizyona girmişti

Sputnik Türkiye

Başrolünü Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın paylaştığı romanitzm temalı sinema filmi Titanik, 26 yıl önce bugün gösterime girerek dünya çapında 1 milyar... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T11:50+0300

2024-03-01T11:50+0300

2024-03-01T11:50+0300

dünya

titanik

film

james cameron

leonardo dicaprio

kate winslet

gişe hasılatı

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James Cameron'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu 1997 yapımı Titanik, 1 yıl sonra vizyona girdiği yıl dünyada 1 milyar dolar gişe hasılat yapan ilk film olarak tarihe geçti. 14 dalda Oscar adayı olan ve 11 dalda ödül alan Titanik, lüks yolcu gemisinde yer alan bir aşk hikayesini ve geminin buz dağına çarpması sonrası felakete dönüşen olayları içeriyor.2009'da vizyona giren yine yönetmen koltuğunda James Cameron'un oturduğu Avatar filmi Titanik'in sahip olduğu 1 milyar dolar gişe hasılatını geçerek yeni bir rekora imza attı. Yaklaşık 1.5 aylık sürede Titanik'in rekorunu kıran Avatar 2.923 milyar dolar ile tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan film unvanına sahip oldu.Avatar ve Titanik'in ardından tüm zamanların en çok gişe yapan filmleri sıralamasında 2015 yapımı olan Star Wars serisinde yer alan Güç Uyanıyor 2.068 milyar dolar ile üçüncü sırada yer alıyor.

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Sputnik Türkiye

titanik, film, james cameron, leonardo dicaprio, kate winslet, gişe hasılatı