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https://sputniknews.com.tr/20240301/bangladeste-restoranda-yangin-en-az-43-kisi-hayatini-kaybetti--1081247325.html
Bangladeş'te restoranda yangın: En az 43 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te restoranda yangın: En az 43 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bangladeş'in başkenti Dakka'da 6 katlı binanın restoran kısmında çıkan yangından dolayı en az 43 kişi hayatını kaybetti. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T09:30+0300
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Bangladeş Sağlık Bakanı Samanta Lal Sen, yangının Perşembe günü geç saatlerde Green Cozy Cottage AVM'deki bir restoranda çıktığını ve hızla diğer katlara yayıldığını söyledi. Gece boyunca arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, 44 kişinin hayatını yitirdiği ve 22 kişinin de vücudun da ağır yanıklar oluştuğu belirtildi. Apartmandaki diğer çocuk ve kadınlardan oluşan birkaç yaralının tedavileri devam ediyor. Yangın sebebi henüz bilinmiyorYangının sebebinin henüz bilinmediği açıklansa da yetkililer gaz kaçağının yangını başlatmış olabileceğini söylüyor. Binadan bir yetkili "Her katta, merdivenlerde bile gaz tüpleri olan tehlikeli bir binaydı, yangının sebebi bu olabilir." açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230513/banglades-ve-myanmarda-yuz-binlerce-kisi-mocha-kasirgasi-nedeniyle-tahliye-edilecek-1071041289.html
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bangladeş, yangın, yangın söndürme, bangladeş itfaiye birimi, restoran, ölüm, hastane
bangladeş, yangın, yangın söndürme, bangladeş itfaiye birimi, restoran, ölüm, hastane

Bangladeş'te restoranda yangın: En az 43 kişi hayatını kaybetti

09:30 01.03.2024
© Sputnik / Таисия ВоронцоваDonetsk'te yangın
Donetsk'te yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Таисия Воронцова
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Bangladeş'in başkenti Dakka'da 6 katlı binanın restoran kısmında çıkan yangından dolayı en az 43 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş Sağlık Bakanı Samanta Lal Sen, yangının Perşembe günü geç saatlerde Green Cozy Cottage AVM'deki bir restoranda çıktığını ve hızla diğer katlara yayıldığını söyledi. Gece boyunca arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, 44 kişinin hayatını yitirdiği ve 22 kişinin de vücudun da ağır yanıklar oluştuğu belirtildi.
Apartmandaki diğer çocuk ve kadınlardan oluşan birkaç yaralının tedavileri devam ediyor.

Yangın sebebi henüz bilinmiyor

Yangının sebebinin henüz bilinmediği açıklansa da yetkililer gaz kaçağının yangını başlatmış olabileceğini söylüyor. Binadan bir yetkili "Her katta, merdivenlerde bile gaz tüpleri olan tehlikeli bir binaydı, yangının sebebi bu olabilir." açıklamasını yaptı.
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