https://sputniknews.com.tr/20240301/bangladeste-restoranda-yangin-en-az-43-kisi-hayatini-kaybetti--1081247325.html

Bangladeş'te restoranda yangın: En az 43 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te restoranda yangın: En az 43 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 6 katlı binanın restoran kısmında çıkan yangından dolayı en az 43 kişi hayatını kaybetti. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T09:30+0300

2024-03-01T09:30+0300

2024-03-01T09:30+0300

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Bangladeş Sağlık Bakanı Samanta Lal Sen, yangının Perşembe günü geç saatlerde Green Cozy Cottage AVM'deki bir restoranda çıktığını ve hızla diğer katlara yayıldığını söyledi. Gece boyunca arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, 44 kişinin hayatını yitirdiği ve 22 kişinin de vücudun da ağır yanıklar oluştuğu belirtildi. Apartmandaki diğer çocuk ve kadınlardan oluşan birkaç yaralının tedavileri devam ediyor. Yangın sebebi henüz bilinmiyorYangının sebebinin henüz bilinmediği açıklansa da yetkililer gaz kaçağının yangını başlatmış olabileceğini söylüyor. Binadan bir yetkili "Her katta, merdivenlerde bile gaz tüpleri olan tehlikeli bir binaydı, yangının sebebi bu olabilir." açıklamasını yaptı.

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bangladeş, yangın, yangın söndürme, bangladeş itfaiye birimi, restoran, ölüm, hastane