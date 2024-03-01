https://sputniknews.com.tr/20240301/ayvalikta-dev-ucan-kalamar-avi-bana-saldirmaya-hazirlandigi-sirada-hizli-davrandim-1081251352.html

Ayvalık’ta dev uçan kalamar avı: 'Bana saldırmaya hazırlandığı sırada hızlı davrandım'

Ayvalık’ta dev uçan kalamar avı: 'Bana saldırmaya hazırlandığı sırada hızlı davrandım'

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık 30 yıldır zıpkınla avcılık yapan Özkan Şendil, 10 kilogramlık "uçan kalamar" yakaladı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T11:49+0300

2024-03-01T11:49+0300

2024-03-01T11:49+0300

yaşam

kalamar

balık

deniz

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu zıpkınla balık avı eğitmen ve antrenörü Şendil, zıpkınla balık avlamak için Çıplak Ada açıklarında dalış yaptığı sırada Latince adı "Ommastrephes Bartramii" olan ve "uçan kalamar"a rastladı.Zıpkınla avlayıp bota çıkardığı yaklaşık 1,70 metre boyundaki ve 10 kilogram ağırlığındaki kalamarı cep telefonuyla görüntüleyen Şendil, deniz canlısını Ayvalık'taki bir balık toptancısı aracılığıyla İstanbul'a gönderdi.Özkan Şendil, zıpkınla balık avlama sporunda aktif eğitimler verdiğini söyledi.Avladığı kalamarın daha çok derin sularda yaşadığını belirten Şendil, "Türkiye'de daha önce avlanmış başka çeşitleri var ama zıpkınla su altında vurulmuş en büyük cins kalamar olarak resmi kayıtlara geçilmesini sağlayacağız." dedi.Şendil, kalamarı ilk gördüğünde fok balığı zannettiğini, yaklaştıkça bunun çok büyük bir kalamar olduğunu fark ettiğini aktararak, şöyle konuştu:Şendil, Ayvalık ve Edremit Körfezi bölgesinde ilk kez bu büyüklükte bir kalamarla karşılaştığını sözlerine ekledi.

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kalamar, balık, deniz