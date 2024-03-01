https://sputniknews.com.tr/20240301/alman-vekil-schmidt-kuresel-guvenlik-ancak-rusya-ile-saglanabilir-1081243187.html

Alman vekil Schmidt: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir

Alman vekil Schmidt: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir

Sputnik Türkiye

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Evgeniy Schmidt, Avrupa kıtasında güvenliğin ancak ortak çabalar ve Rusya’nın katılımıyla mümkün olabileceğini... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T01:50+0300

2024-03-01T01:50+0300

2024-03-01T01:50+0300

almanya

dünya

vladimir putin

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis'teki yıllık konuşmasını Sputnik’e değerlendiren Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Evgeniy Schmidt, Avrupa kıtasında güvenliğin ancak ortak çabalarla ve Rusya dahil tüm ülkelerin katılımıyla mümkün olabileceğini söyledi.Schmidt , “Almanya, Rusya, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinin güvenliği uzun vadede ancak ortak çabalarla sağlanabilir. Hiçbir durumda bu hedeften şaşmamalıyız” dedi.Küresel güvenliğin diyalog olmadan sağlanamayacağını belirten Schmidt, Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya asker gönderilmesi ihtimalini ele almalarının gerilimi tırmandıracağını, bunun da mevcut çatışmayı uzatabileceği ve kıtayı ikiye böleceğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

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