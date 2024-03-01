https://sputniknews.com.tr/20240301/alman-vekil-schmidt-kuresel-guvenlik-ancak-rusya-ile-saglanabilir-1081243187.html
Alman vekil Schmidt: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir
Alman vekil Schmidt: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir
Sputnik Türkiye
Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Evgeniy Schmidt, Avrupa kıtasında güvenliğin ancak ortak çabalar ve Rusya’nın katılımıyla mümkün olabileceğini... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T01:50+0300
2024-03-01T01:50+0300
2024-03-01T01:50+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis'teki yıllık konuşmasını Sputnik’e değerlendiren Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Evgeniy Schmidt, Avrupa kıtasında güvenliğin ancak ortak çabalarla ve Rusya dahil tüm ülkelerin katılımıyla mümkün olabileceğini söyledi.Schmidt , “Almanya, Rusya, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinin güvenliği uzun vadede ancak ortak çabalarla sağlanabilir. Hiçbir durumda bu hedeften şaşmamalıyız” dedi.Küresel güvenliğin diyalog olmadan sağlanamayacağını belirten Schmidt, Avrupalı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderilmesi ihtimalini ele almalarının gerilimi tırmandıracağını, bunun da mevcut çatışmayı uzatabileceği ve kıtayı ikiye böleceğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
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almanya, vladimir putin, rusya
almanya, vladimir putin, rusya
Alman vekil Schmidt: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir
Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Evgeniy Schmidt, Avrupa kıtasında güvenliğin ancak ortak çabalar ve Rusya’nın katılımıyla mümkün olabileceğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis'teki yıllık konuşmasını Sputnik’e değerlendiren Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Evgeniy Schmidt, Avrupa kıtasında güvenliğin ancak ortak çabalarla ve Rusya dahil tüm ülkelerin katılımıyla mümkün olabileceğini söyledi.
Schmidt , “Almanya, Rusya, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinin güvenliği uzun vadede ancak ortak çabalarla sağlanabilir. Hiçbir durumda bu hedeften şaşmamalıyız” dedi.
Küresel güvenliğin diyalog olmadan sağlanamayacağını belirten Schmidt, Avrupalı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderilmesi ihtimalini ele almalarının gerilimi tırmandıracağını, bunun da mevcut çatışmayı uzatabileceği ve kıtayı ikiye böleceğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
“Çatışmadan acilen uzaklaşmamız gerekiyor. Almanya onlarca yıldır sürdürdüğü müzakere ve arabuluculuk politikasına geri dönmeli. Berlin ve Moskova iyi ilişkileri sürdürürse bu Almanya, Rusya ve tüm Avrupa için iyi olur.”