Alman vekil Schmidt: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ömür biter, Bitcoin'de spekülasyon bitmez'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Akademide yapay zeka kullanımının getirdiği etik sorunlar
14:22
38 dk
ANKARA FARKI
1 Mart tezkeresi nasıl reddedildi: Kemal Anadol anlatıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri ulusal para birimi fikrine sıcak
17:42
2 dk
SESLİ HABER
NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
17:55
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayından Ukrayna itirafı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li analiz uzmanı Ukrayna’yı yeni bir felakete karşı uyardı
18:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240301/alman-vekil-schmidt-kuresel-guvenlik-ancak-rusya-ile-saglanabilir-1081243187.html
Alman vekil Schmidt: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir
Alman vekil Schmidt: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir
Sputnik Türkiye
Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Evgeniy Schmidt, Avrupa kıtasında güvenliğin ancak ortak çabalar ve Rusya’nın katılımıyla mümkün olabileceğini... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T01:50+0300
2024-03-01T01:50+0300
almanya
dünya
vladimir putin
rusya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:87:2999:1773_1920x0_80_0_0_69cc8fb1eb7a8cdc21c248357d1875c5.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis'teki yıllık konuşmasını Sputnik’e değerlendiren Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Evgeniy Schmidt, Avrupa kıtasında güvenliğin ancak ortak çabalarla ve Rusya dahil tüm ülkelerin katılımıyla mümkün olabileceğini söyledi.Schmidt , “Almanya, Rusya, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinin güvenliği uzun vadede ancak ortak çabalarla sağlanabilir. Hiçbir durumda bu hedeften şaşmamalıyız” dedi.Küresel güvenliğin diyalog olmadan sağlanamayacağını belirten Schmidt, Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya asker gönderilmesi ihtimalini ele almalarının gerilimi tırmandıracağını, bunun da mevcut çatışmayı uzatabileceği ve kıtayı ikiye böleceğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240229/almanya-basbakani-scholz-taurus-fuzeleri-dogru-kullanilmazsa-moskovadaki-hedefleri-vurabilir-1081239944.html
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f15ba5aa33a3f2c4d4e95cdcfd0ada1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, vladimir putin, rusya
almanya, vladimir putin, rusya

Alman vekil Schmidt: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir

01:50 01.03.2024
© SputnikRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Sputnik
Abone ol
Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Evgeniy Schmidt, Avrupa kıtasında güvenliğin ancak ortak çabalar ve Rusya’nın katılımıyla mümkün olabileceğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis'teki yıllık konuşmasını Sputnik’e değerlendiren Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Evgeniy Schmidt, Avrupa kıtasında güvenliğin ancak ortak çabalarla ve Rusya dahil tüm ülkelerin katılımıyla mümkün olabileceğini söyledi.
Schmidt , “Almanya, Rusya, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinin güvenliği uzun vadede ancak ortak çabalarla sağlanabilir. Hiçbir durumda bu hedeften şaşmamalıyız” dedi.
Küresel güvenliğin diyalog olmadan sağlanamayacağını belirten Schmidt, Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya asker gönderilmesi ihtimalini ele almalarının gerilimi tırmandıracağını, bunun da mevcut çatışmayı uzatabileceği ve kıtayı ikiye böleceğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
“Çatışmadan acilen uzaklaşmamız gerekiyor. Almanya onlarca yıldır sürdürdüğü müzakere ve arabuluculuk politikasına geri dönmeli. Berlin ve Moskova iyi ilişkileri sürdürürse bu Almanya, Rusya ve tüm Avrupa için iyi olur.”
German Chancellor Olaf Scholz reads in his documents after he arrives for the weekly cabinet meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Dec. 14, 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
Ukrayna krizi
Almanya Başbakanı Scholz: Taurus füzeleri doğru kullanılmazsa Moskova'daki hedefleri vurabilir
Dün, 23:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала