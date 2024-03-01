https://sputniknews.com.tr/20240301/afad-duyurdu-agrida-deprem-1081245350.html
AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem
AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Ağrı Diyadin'de saat 04.45'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T07:47+0300
2024-03-01T07:47+0300
2024-03-01T08:07+0300
türkiye
son depremler
son dakika
ağrı
afad
deprem
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Ağrı'da deprem meydana geldi. Saat 04.45'te meydana gelen depremin merkez üssü Diyadin olarak açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken moment büyüklüğü baz alınarak kayda geçti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/ilk-turk-astronotum-diye-japonlari-kandirdi-herkesi-inandirdigi-yalani-ortaya-cikinca-kacti--1081245144.html
türkiye
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son depremler, son dakika, ağrı, afad, deprem
son depremler, son dakika, ağrı, afad, deprem
AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem
07:47 01.03.2024 (güncellendi: 08:07 01.03.2024)
AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Ağrı Diyadin'de saat 04.45'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ağrı'da deprem meydana geldi. Saat 04.45'te meydana gelen depremin merkez üssü Diyadin olarak açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken moment büyüklüğü baz alınarak kayda geçti.