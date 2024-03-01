https://sputniknews.com.tr/20240301/afad-duyurdu-agrida-deprem-1081245350.html

AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem

AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Ağrı Diyadin'de saat 04.45'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

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ağrı

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deprem

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Ağrı'da deprem meydana geldi. Saat 04.45'te meydana gelen depremin merkez üssü Diyadin olarak açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken moment büyüklüğü baz alınarak kayda geçti.

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