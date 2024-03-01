AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ömür biter, Bitcoin'de spekülasyon bitmez'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Akademide yapay zeka kullanımının getirdiği etik sorunlar
14:22
38 dk
ANKARA FARKI
1 Mart tezkeresi nasıl reddedildi: Kemal Anadol anlatıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri ulusal para birimi fikrine sıcak
17:42
2 dk
SESLİ HABER
NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
17:55
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayından Ukrayna itirafı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li analiz uzmanı Ukrayna’yı yeni bir felakete karşı uyardı
18:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240301/afad-duyurdu-agrida-deprem-1081245350.html
AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem
AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Ağrı Diyadin'de saat 04.45'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T07:47+0300
2024-03-01T08:07+0300
türkiye
son depremler
son dakika
ağrı
afad
deprem
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Ağrı'da deprem meydana geldi. Saat 04.45'te meydana gelen depremin merkez üssü Diyadin olarak açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken moment büyüklüğü baz alınarak kayda geçti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/ilk-turk-astronotum-diye-japonlari-kandirdi-herkesi-inandirdigi-yalani-ortaya-cikinca-kacti--1081245144.html
türkiye
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
son depremler, son dakika, ağrı, afad, deprem
son depremler, son dakika, ağrı, afad, deprem

AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem

07:47 01.03.2024 (güncellendi: 08:07 01.03.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© İHA
Abone ol
AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Ağrı Diyadin'de saat 04.45'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ağrı'da deprem meydana geldi. Saat 04.45'te meydana gelen depremin merkez üssü Diyadin olarak açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken moment büyüklüğü baz alınarak kayda geçti.
Yapay Zeka tarafından oluşturulan İlk Türk astronot betimlemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
YAŞAM
'İlk Türk astronotum' diye Japonları kandırdı: Herkesi inandırdığı yalanı ortaya çıkınca kaçtı
07:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала