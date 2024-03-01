https://sputniknews.com.tr/20240301/abd-ve-ingiliz-savas-ucaklari-yemenin-hudeyde-kentine-2-hava-saldirisi-duzenledi-1081275183.html
ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'in Hudeyde kentine 2 hava saldırısı düzenledi
ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'in Hudeyde kentine 2 hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Yemen kanalının duyurduğu habere göre ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Hudeyde'nin Cebbane Bölgesi'ni 2 kez hedef aldı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T17:00+0300
2024-03-01T17:00+0300
2024-03-01T17:00+0300
dünya
abd
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husi
husi yönetimi
ingiltere
savaş uçakları
hudeyde
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Yemen'de yayın yapan El-Mesire televizyon kanalında yer alan haberde, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Hudeyde şehrine saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Yemen'deki Husilere ait 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bildirilmişti.Hudeyde kentinin kuzeyindeki Cebbane bölgesinde Husilere ait bir hava savunma kampının bulunduğu belirtiliyor.Hudeyde kenti, uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra üç önemli limana ev sahipliği yapıyor. Husilerin kontrolü altındaki Salif sahil bölgesinde de önemli bir liman bulunuyor.Saldırılar sonucu oluşan can kaybı veya hasara ilişkin detay verilmedi.ABD ve İngiltere'den söz konusu saldırılara dair henüz açıklama yapılmadı.
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abd, yemen, husi, husi yönetimi, ingiltere, savaş uçakları, hudeyde
abd, yemen, husi, husi yönetimi, ingiltere, savaş uçakları, hudeyde
ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'in Hudeyde kentine 2 hava saldırısı düzenledi
Yemen kanalının duyurduğu habere göre ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Hudeyde'nin Cebbane Bölgesi'ni 2 kez hedef aldı.
Yemen'de yayın yapan El-Mesire televizyon kanalında yer alan haberde, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Hudeyde şehrine saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Yemen'deki Husilere ait 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bildirilmişti.
Hudeyde kentinin kuzeyindeki Cebbane bölgesinde Husilere ait bir hava savunma kampının bulunduğu belirtiliyor.
Hudeyde kenti, uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra üç önemli limana ev sahipliği yapıyor.
Husilerin kontrolü altındaki Salif sahil bölgesinde de önemli bir liman bulunuyor.
Saldırılar sonucu oluşan can kaybı veya hasara ilişkin detay verilmedi.
ABD ve İngiltere'den söz konusu saldırılara dair henüz açıklama yapılmadı.