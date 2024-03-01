https://sputniknews.com.tr/20240301/13-yildir-beraberler-yaren-leylek-bu-yil-da-balikci-adem-amcayi-unutmadi--1081265215.html

13 yıldır beraberler: Yaren Leylek, bu yıl da Balıkçı Adem Amca'yı unutmadı

13 yıldır beraberler: Yaren Leylek, bu yıl da Balıkçı Adem Amca'yı unutmadı

Sputnik Türkiye

13 yıldır Balıkçı Adem Amca'yı ziyaret eden Yaren Leylek, 2024 yılını da es geçmeyerek tekneye misafir oldu. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T14:06+0300

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karacabey belediyesi

bursa

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde her sene balıkçı Adem Yılmaz'ı ziyaret eden ve belgesellere konu olan Yaren Leylek, bu sene de tekneyi ziyarete geldi.

karacabey

bursa

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Sputnik Türkiye

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