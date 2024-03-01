https://sputniknews.com.tr/20240301/13-yildir-beraberler-yaren-leylek-bu-yil-da-balikci-adem-amcayi-unutmadi--1081265215.html
13 yıldır beraberler: Yaren Leylek, bu yıl da Balıkçı Adem Amca'yı unutmadı
13 yıldır beraberler: Yaren Leylek, bu yıl da Balıkçı Adem Amca'yı unutmadı
Sputnik Türkiye
13 yıldır Balıkçı Adem Amca'yı ziyaret eden Yaren Leylek, 2024 yılını da es geçmeyerek tekneye misafir oldu. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T14:06+0300
2024-03-01T14:06+0300
2024-03-01T14:07+0300
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde her sene balıkçı Adem Yılmaz'ı ziyaret eden ve belgesellere konu olan Yaren Leylek, bu sene de tekneyi ziyarete geldi.
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balıkçı, balıkçı gemisi, leylek, adem yılmaz, yaren, belgesel, karacabey, karacabey belediyesi, bursa, фото
balıkçı, balıkçı gemisi, leylek, adem yılmaz, yaren, belgesel, karacabey, karacabey belediyesi, bursa, фото
13 yıldır beraberler: Yaren Leylek, bu yıl da Balıkçı Adem Amca'yı unutmadı 14:06 01.03.2024 (güncellendi: 14:07 01.03.2024)
13 yıldır Balıkçı Adem Amca'yı ziyaret eden Yaren Leylek, 2024 yılını da es geçmeyerek tekneye misafir oldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde her sene balıkçı Adem Yılmaz'ı ziyaret eden ve belgesellere konu olan Yaren Leylek, bu sene de tekneyi ziyarete geldi.
© ALPER TÜYDEŞ - SÜLEYMAN AYDIN-AW152729
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 13 yıldır her sene Balıkçı Adem Amca olarak bilinen Adem Yılmaz, Yaren ismi verilen leylek ile tekrardan buluştu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 13 yıldır her sene Balıkçı Adem Amca olarak bilinen Adem Yılmaz, Yaren ismi verilen leylek ile tekrardan buluştu.
© İHA-AW152729
Hikayesi ile tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen bu dostluk hikayesi, belgeselleştirilerek tüm dünyada izlenmişti. Bölgedeki hayvanseverler de, Yaren Leylek'in geldiğini duyunca Karacabey'e akın etti.
Hikayesi ile tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen bu dostluk hikayesi, belgeselleştirilerek tüm dünyada izlenmişti. Bölgedeki hayvanseverler de, Yaren Leylek'in geldiğini duyunca Karacabey'e akın etti.
© İHA-AW152729
Tam 13 yıldır her bahar göçten döndüğünde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz’la gezerek balık tutacak.
Tam 13 yıldır her bahar göçten döndüğünde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz’la gezerek balık tutacak.
© ALPER TÜYDEŞ - SÜLEYMAN AYDIN-AW152729
Yaren Leylek'in geçen senelere göre bu sene daha erken gelmesi de hayvan severlerin dikkatini çekti. Geçtiğimiz senelerde eşini ve çocuklarını da getirdiği belirtilen Yaren Leylek'in bu sene tek geldiği belirtildi.
Yaren Leylek'in geçen senelere göre bu sene daha erken gelmesi de hayvan severlerin dikkatini çekti. Geçtiğimiz senelerde eşini ve çocuklarını da getirdiği belirtilen Yaren Leylek'in bu sene tek geldiği belirtildi.
© İHA-AW152729
Yaren Leylek, Adem Dayı'yı geçen yıl 17 Mart'ta görmüştü. Bu yıl Yaren erken geldi ve 13. buluşmaları olan 29 Şubat'ta Adem Amca ile görüştü.
Yaren Leylek, Adem Dayı'yı geçen yıl 17 Mart'ta görmüştü. Bu yıl Yaren erken geldi ve 13. buluşmaları olan 29 Şubat'ta Adem Amca ile görüştü.
© ALPER TÜYDEŞ-AW152729
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan Adem Amca'yı ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan Adem Amca'yı ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu.