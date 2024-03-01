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İran'da seçimler: Oy verme işlemi uzatıldı
İran'da seçimler: Oy verme işlemi uzatıldı
Sputnik Türkiye
İran'da Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi uzatıldı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T18:04+0300
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фото, iran, seçim, parlamento, fotoğraf
фото, iran, seçim, parlamento, fotoğraf

İran'da seçimler: Oy verme işlemi uzatıldı

18:04 01.03.2024
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İran'da Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi uzatıldı.
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

İran'da 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi saat 20.00’ye kadar uzatıldı.

İran&#x27;da 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi saat 20.00’ye kadar uzatıldı. - Sputnik Türkiye
1/9
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

İran'da 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi saat 20.00’ye kadar uzatıldı.

© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

İran İçişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride oy verme işleminin 2 saat uzatıldığını duyurdu.

İran İçişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride oy verme işleminin 2 saat uzatıldığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
2/9
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

İran İçişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride oy verme işleminin 2 saat uzatıldığını duyurdu.

© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

Yerel saatle 08.00’da başlayan ve resmi olarak saat 18.00’de bitmesi gereken oy verme süreci, seçmenlerin oy kullanmaya devam etmesi nedeniyle saat 20.00’ye kadar uzatılmış oldu.

Yerel saatle 08.00’da başlayan ve resmi olarak saat 18.00’de bitmesi gereken oy verme süreci, seçmenlerin oy kullanmaya devam etmesi nedeniyle saat 20.00’ye kadar uzatılmış oldu. - Sputnik Türkiye
3/9
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

Yerel saatle 08.00’da başlayan ve resmi olarak saat 18.00’de bitmesi gereken oy verme süreci, seçmenlerin oy kullanmaya devam etmesi nedeniyle saat 20.00’ye kadar uzatılmış oldu.

© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

Seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 20.00’ye kadar oy kullanmaya devam edebilecek.

Seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 20.00’ye kadar oy kullanmaya devam edebilecek. - Sputnik Türkiye
4/9
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

Seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 20.00’ye kadar oy kullanmaya devam edebilecek.

© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

İran’da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor.

İran’da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor. - Sputnik Türkiye
5/9
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

İran’da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor.

© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor.

İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor. - Sputnik Türkiye
6/9
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor.

© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

Oy kullanmaya gelen İranlı Zehra Ahvampurshapuri, “Ülkem ve dinim için oy vermeye geldim. Seçimin hayırla sonuçlanmasını umut ediyorum. Ülkemizdeki ekonomik sorunlar ve pahalılık son bulsun. Ben şu an kiracıyım, çünkü geçinemediğim için evimi satmak zorunda kaldım. Bu seçim ile birlikte sorunların çözülmesini istiyorum” dedi.

Oy kullanmaya gelen İranlı Zehra Ahvampurshapuri, “Ülkem ve dinim için oy vermeye geldim. Seçimin hayırla sonuçlanmasını umut ediyorum. Ülkemizdeki ekonomik sorunlar ve pahalılık son bulsun. Ben şu an kiracıyım, çünkü geçinemediğim için evimi satmak zorunda kaldım. Bu seçim ile birlikte sorunların çözülmesini istiyorum” dedi. - Sputnik Türkiye
7/9
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

Oy kullanmaya gelen İranlı Zehra Ahvampurshapuri, “Ülkem ve dinim için oy vermeye geldim. Seçimin hayırla sonuçlanmasını umut ediyorum. Ülkemizdeki ekonomik sorunlar ve pahalılık son bulsun. Ben şu an kiracıyım, çünkü geçinemediğim için evimi satmak zorunda kaldım. Bu seçim ile birlikte sorunların çözülmesini istiyorum” dedi.

© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

İranlı seçmen Fatemeh Khamoshi ise, “Bugün seçimlere katılmak ve ülkemin geleceği hakkında rol almak için buraya geldim. Oy kullandığım için de çok mutluyum ve tüm vatandaşlarımızın seçime katılarak oy kullanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

İranlı seçmen Fatemeh Khamoshi ise, “Bugün seçimlere katılmak ve ülkemin geleceği hakkında rol almak için buraya geldim. Oy kullandığım için de çok mutluyum ve tüm vatandaşlarımızın seçime katılarak oy kullanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
8/9
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

İranlı seçmen Fatemeh Khamoshi ise, “Bugün seçimlere katılmak ve ülkemin geleceği hakkında rol almak için buraya geldim. Oy kullandığım için de çok mutluyum ve tüm vatandaşlarımızın seçime katılarak oy kullanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

Bir diğer seçmen Ali Rıza Mesudi, “Sandık başına gitmek ve oy kullanmak aynı zamanda ilahi bir emir. Bugün eğer bir gücümüz varsa ve dünya ülkeleri bizi tanıyorsa kullanılan bu oylar sayesindedir. Herkes seçimlere katılmalı ve oy kullanmalı” şeklinde konuştu.

Bir diğer seçmen Ali Rıza Mesudi, “Sandık başına gitmek ve oy kullanmak aynı zamanda ilahi bir emir. Bugün eğer bir gücümüz varsa ve dünya ülkeleri bizi tanıyorsa kullanılan bu oylar sayesindedir. Herkes seçimlere katılmalı ve oy kullanmalı” şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
9/9
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-

Bir diğer seçmen Ali Rıza Mesudi, “Sandık başına gitmek ve oy kullanmak aynı zamanda ilahi bir emir. Bugün eğer bir gücümüz varsa ve dünya ülkeleri bizi tanıyorsa kullanılan bu oylar sayesindedir. Herkes seçimlere katılmalı ve oy kullanmalı” şeklinde konuştu.

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