İran'da seçimler: Oy verme işlemi uzatıldı

İran'da 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi saat 20.00’ye kadar uzatıldı.
İran'da 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi saat 20.00’ye kadar uzatıldı.
İran İçişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride oy verme işleminin 2 saat uzatıldığını duyurdu.
İran İçişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride oy verme işleminin 2 saat uzatıldığını duyurdu.
Yerel saatle 08.00’da başlayan ve resmi olarak saat 18.00’de bitmesi gereken oy verme süreci, seçmenlerin oy kullanmaya devam etmesi nedeniyle saat 20.00’ye kadar uzatılmış oldu.
Yerel saatle 08.00’da başlayan ve resmi olarak saat 18.00’de bitmesi gereken oy verme süreci, seçmenlerin oy kullanmaya devam etmesi nedeniyle saat 20.00’ye kadar uzatılmış oldu.
Seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 20.00’ye kadar oy kullanmaya devam edebilecek.
Seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 20.00’ye kadar oy kullanmaya devam edebilecek.
İran’da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor.
İran’da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor.
İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor.
İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor.
Oy kullanmaya gelen İranlı Zehra Ahvampurshapuri, “Ülkem ve dinim için oy vermeye geldim. Seçimin hayırla sonuçlanmasını umut ediyorum. Ülkemizdeki ekonomik sorunlar ve pahalılık son bulsun. Ben şu an kiracıyım, çünkü geçinemediğim için evimi satmak zorunda kaldım. Bu seçim ile birlikte sorunların çözülmesini istiyorum” dedi.
Oy kullanmaya gelen İranlı Zehra Ahvampurshapuri, “Ülkem ve dinim için oy vermeye geldim. Seçimin hayırla sonuçlanmasını umut ediyorum. Ülkemizdeki ekonomik sorunlar ve pahalılık son bulsun. Ben şu an kiracıyım, çünkü geçinemediğim için evimi satmak zorunda kaldım. Bu seçim ile birlikte sorunların çözülmesini istiyorum” dedi.
İranlı seçmen Fatemeh Khamoshi ise, “Bugün seçimlere katılmak ve ülkemin geleceği hakkında rol almak için buraya geldim. Oy kullandığım için de çok mutluyum ve tüm vatandaşlarımızın seçime katılarak oy kullanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
İranlı seçmen Fatemeh Khamoshi ise, “Bugün seçimlere katılmak ve ülkemin geleceği hakkında rol almak için buraya geldim. Oy kullandığım için de çok mutluyum ve tüm vatandaşlarımızın seçime katılarak oy kullanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
Bir diğer seçmen Ali Rıza Mesudi, “Sandık başına gitmek ve oy kullanmak aynı zamanda ilahi bir emir. Bugün eğer bir gücümüz varsa ve dünya ülkeleri bizi tanıyorsa kullanılan bu oylar sayesindedir. Herkes seçimlere katılmalı ve oy kullanmalı” şeklinde konuştu.
Bir diğer seçmen Ali Rıza Mesudi, “Sandık başına gitmek ve oy kullanmak aynı zamanda ilahi bir emir. Bugün eğer bir gücümüz varsa ve dünya ülkeleri bizi tanıyorsa kullanılan bu oylar sayesindedir. Herkes seçimlere katılmalı ve oy kullanmalı” şeklinde konuştu.