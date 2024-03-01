İran'da seçimler: Oy verme işlemi uzatıldı

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Bir diğer seçmen Ali Rıza Mesudi, “Sandık başına gitmek ve oy kullanmak aynı zamanda ilahi bir emir. Bugün eğer bir gücümüz varsa ve dünya ülkeleri bizi tanıyorsa kullanılan bu oylar sayesindedir. Herkes seçimlere katılmalı ve oy kullanmalı” şeklinde konuştu.