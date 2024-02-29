Yerlikaya duyurdu: 2 suç örgütü daha çökertildi
08:51 29.02.2024 (güncellendi: 09:14 29.02.2024)
© FotoğrafOperasyon
© Fotoğraf
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Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-50' Operasyonlarında; Hatay’da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.’nin, Aydın’da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı iki ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 37 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona dair bilgileri paylaştı ve ''Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz'' dedi.
Aydın ve Hatay merkezli 9️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-50" Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 29, 2024
❗️Hatay’da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.’nin,
❗️Aydın’da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı
2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️
Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da… pic.twitter.com/e9GcYPbJa5