https://sputniknews.com.tr/20240229/yerlikaya-duyurdu-2-suc-orgutu-daha-cokertildi-1081203429.html

Yerlikaya duyurdu: 2 suç örgütü daha çökertildi

Yerlikaya duyurdu: 2 suç örgütü daha çökertildi

Sputnik Türkiye

Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-50' Operasyonlarında; Hatay’da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.’nin, Aydın’da elebaşılığını... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T08:51+0300

2024-02-29T08:51+0300

2024-02-29T09:14+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona dair bilgileri paylaştı ve ''Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz'' dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240229/istanbulda-bogaz-ve-kopruler-yok-oldu-vapur-seferleri-iptal-edildi-1081202946.html

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ali yerlikaya, operasyon