https://sputniknews.com.tr/20240229/vedat-ozdemiroglunun-oglu-vefat-etti-1081217229.html
Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu vefat etti
Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu vefat etti
Sputnik Türkiye
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu hayatını kaybetti. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T12:48+0300
2024-02-29T12:48+0300
2024-02-29T12:48+0300
yaşam
vedat özdemiroğlu
yazar
ölüm
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/1e/1043121175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78496ce9feb85ad5d949528d5ad86137.jpg
Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz yaşamını yitirdi. Özdemiroğlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özdemiroğlu “Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun...” ifadelerini kullandı.26 yaşındaki Can Ilgaz’ın beyin kanaması nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/oyuncu-tolga-savaci-hayatini-kaybetti-1081116334.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/1e/1043121175_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_40fb4d60cdd1cbc9363c18ad239a2194.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vedat özdemiroğlu, yazar, ölüm
vedat özdemiroğlu, yazar, ölüm
Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu vefat etti
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu hayatını kaybetti.
Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz yaşamını yitirdi. Özdemiroğlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özdemiroğlu “Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun...” ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki Can Ilgaz’ın beyin kanaması nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.