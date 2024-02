https://sputniknews.com.tr/20240229/vedat-ozdemiroglunun-oglu-vefat-etti-1081217229.html

Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu vefat etti

Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu vefat etti

Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu hayatını kaybetti. 29.02.2024

Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz yaşamını yitirdi. Özdemiroğlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özdemiroğlu “Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun...” ifadelerini kullandı.26 yaşındaki Can Ilgaz’ın beyin kanaması nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.

